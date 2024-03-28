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    19 апреля — первое заседание клуба «Ресторатор»

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    Уже в течение многих лет бизнес пекарен и кондитерских растет в Петербурге как на дрожжах. Нигде в России они не занимают столь значительной доли рынка общепита. В Петербурге действуют мощные сети пекарен и кондитерских во всех ценовых сегментах — от демократичного до премиального. При этом некоторые сети объединяют уже значительно более 100 точек, а их обороты составляют несколько миллиардов рублей в год. Некоторые пекарни и кондитерские предлагают достаточно обширное меню, а за счет низкого среднего чека, который порой не превышает 200–300 рублей, они стали полноценной альтернативой фаст-фуду. При этом модели развития сетей различаются кардинально. Одни по сути являются дополнительным каналом продаж и действуют при крупных хлебозаводах, другие развиваются самостоятельно, третьи входят в многопрофильные бизнес-структуры, четвертые развивают не один, а два бренда. Кроме того, часть брендов предпочитает франчайзинговую модель развития, другие принципиально франшизу не продают. При этом, наряду с монстрами, на рынке ежегодного появляются новые игроки, и работают компании, объединяющие всего 2–3 пекарни или кондитерские.

    Приглашаем вас на первое заседание клуба для обсуждения следующих вопросов:

    • Тренды рынка пекарен и кондитерских.
    • Перспективы рынка: грозит ли ему перенасыщение.
    • Что необходимо потребителям в 2024 году?
    • Как снизить затраты и сдержать рост цен?
    • Оптимальный ассортимент и успешные бизнес-модели кондитерских.
    • Повышение прибыльности бизнеса.
    • Куда и как развиваться.

    К участию в заседании приглашаются: владельцы и управляющие пекарен и кондитерских, производители и поставщики оборудования и продуктов для общепита.

    Заседание клуба «Ресторатор» состоится 19 апреля 2024 года

    По вопросам участия обращаться:

    Марина Семченкова, +7 (911) 208-10-11, marina.s@fontanka.ru

    План мероприятий

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