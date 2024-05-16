Жители дома-памятника в центре Петербурга пожаловались на зловонную яму во дворе. Ей уже месяц

Жители дома-памятника на Садовой, 73 жалуются на зловонную яму, которую оставили после себя рабочие, ремонтировавшие соседний дом. Ароматы канализации обитатели дома, по их словам, вдыхают на протяжении месяца. С наступлением жары запах усиливается.

Как рассказал «Фонтанке» 16 мая собственник одной из квартир Алексей, с начала марта по начало апреля на соседнем здании по адресу: Садовая, 75, которое тоже является объектом культурного наследия, проводились работы по укреплению фундамента. Рабочие по ошибке забетонировали трубопровод канализации и один колодец в арке многоквартирного дома. Заметив проблему, работники подрядной организации, которые занимались восстановлением здания, решили исправить ситуацию, частично раскопали канализационные трассы в арке и начали восстановительные работы, но через несколько дней свернулись, а на объекте их больше не видели.

В результате брусчатка во дворе начала проваливаться. «В яме завелись крысы. Кроме того, постоянный запах из открытых колодцев доставляет существенные неудобства жителям дома», — отмечает Алексей.



Генеральный директор обслуживающей дом УК «Альбион» Виктор Гудимов рассказал, что вместе с рабочими организовал временное перекачивание канализационных стоков в другой колодец. Насколько этого хватит, неизвестно. По его словам, последний раз рабочие появлялись на объекте месяц назад. На память о них у него осталось имя представителя подрядной организации — Рустем — и номер телефона, по которому ему никто не отвечает.

