Жители дома-памятника в центре Петербурга пожаловались на зловонную яму во дворе. Ей уже месяц

Жители дома-памятника на Садовой, 73 жалуются на зловонную яму, которую оставили после себя рабочие, ремонтировавшие соседний дом. Ароматы канализации обитатели дома, по их словам, вдыхают на протяжении месяца. С наступлением жары запах усиливается.
Как рассказал «Фонтанке» 16 мая собственник одной из квартир Алексей, с начала марта по начало апреля на соседнем здании по адресу: Садовая, 75, которое тоже является объектом культурного наследия, проводились работы по укреплению фундамента. Рабочие по ошибке забетонировали трубопровод канализации и один колодец в арке многоквартирного дома. Заметив проблему, работники подрядной организации, которые занимались восстановлением здания, решили исправить ситуацию, частично раскопали канализационные трассы в арке и начали восстановительные работы, но через несколько дней свернулись, а на объекте их больше не видели.
В результате брусчатка во дворе начала проваливаться. «В яме завелись крысы. Кроме того, постоянный запах из открытых колодцев доставляет существенные неудобства жителям дома», — отмечает Алексей.
Генеральный директор обслуживающей дом УК «Альбион» Виктор Гудимов рассказал, что вместе с рабочими организовал временное перекачивание канализационных стоков в другой колодец. Насколько этого хватит, неизвестно. По его словам, последний раз рабочие появлялись на объекте месяц назад. На память о них у него осталось имя представителя подрядной организации — Рустем — и номер телефона, по которому ему никто не отвечает.
Гудимов писал обращения в городские ведомства с просьбой о содействии. Последний раз он отправил письма через электронную приемную обращений граждан 3 мая — в администрацию Адмиралтейского района и КГИОП.
Также одно из писем ушло на электронный адрес Мариинского театра. Культурное учреждение было заказчиком работ по укреплению фундамента углового дома по адресу Садовая, 75 / Лермонтовский проспект, 14, который также известен как памятник «Дом Ш.З. Иоффа с кинематографом». Как следует из данных сайта Госзакупок, контракт исполняется, но подрядчик не указан.
Дом Ц.А. Кавоса по адресу: Садовая, 73 построен в 1853 году. Он был признан памятником в 2014 году.