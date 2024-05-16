Камера сняла, как воспитательница сбила ученицу на Богатырском

ДТП на пешеходном переходе в Приморском районе Петербурга, где пострадала 9-летняя девочка, попало в объектив камеры видеонаблюдения. Оно произошло на оживленном перекрестке со светофорами.



На записи, имеющейся в распоряжении «Фонтанки», видно, что автомобиль Ford завершал проезд перекрестка Богатырского проспекта с Серебристым бульваром, когда встречный транспорт уже останавливался на светофоре. Пешеходы еще только собирались переходить дорогу, но девочка пошла раньше других и угодила под выезжавшее с перекрестка авто.