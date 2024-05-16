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    Камера сняла, как воспитательница сбила ученицу на Богатырском

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    «Фонтанка.ру»

    ДТП на пешеходном переходе в Приморском районе Петербурга, где пострадала 9-летняя девочка, попало в объектив камеры видеонаблюдения. Оно произошло на оживленном перекрестке со светофорами.

    На записи, имеющейся в распоряжении «Фонтанки», видно, что автомобиль Ford завершал проезд перекрестка Богатырского проспекта с Серебристым бульваром, когда встречный транспорт уже останавливался на светофоре. Пешеходы еще только собирались переходить дорогу, но девочка пошла раньше других и угодила под выезжавшее с перекрестка авто.

    ДТП случилось вечером 15 мая у дома 7/8 по Богатырскому проспекту. Как сообщала «Фонтанка», за рулем «Форда» была 41-летняя петербурженка. Она работает воспитателем в отделе дошкольного образования в той же школе, где учится пострадавшая девочка. Ребенка после ДТП увезли в больницу в состоянии средней тяжести. Дорогу она переходила с мамой.

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