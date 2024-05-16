Сотрудница школы на «Форде» на Богатырском сбила второклассницу из своей же школы

Полиция устанавливает обстоятельства аварии в Приморском районе Петербурга, в которой пострадала девочка. Об этом стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 16 мая.



Девятилетняя школьница угодила под колёса автомобиля «Форд Фьюжн» у дома 7/8 по Богатырскому проспекту накануне в начале шестого часа вечера. ДТП произошло на регулируемом пешеходном переходе. На какой сигнал светофора шла девочка, выясняется.



Пострадавшую увезли в больницу в состоянии средней степени тяжести с ушибами. По предварительным данным, девочка учится во втором классе. 41-летняя петербурженка, управлявшая «Фордом», работает старшим воспитателем в той же школе, в отделе дошкольного образования. На дорогах женщина аккуратна — за последние полтора года штрафов за ней нет.

