Реклама

    Сейчас

    +16˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +16˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как 15

    2 м/с, ю-з

    767мм

    63%

    Подробнее

    Пробки

    6/10

    usd91.26eur98.83
    Реклама

    Сотрудница школы на «Форде» на Богатырском сбила второклассницу из своей же школы

    2546
    4 комментария

    Полиция устанавливает обстоятельства аварии в Приморском районе Петербурга, в которой пострадала девочка. Об этом стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 16 мая.

    Девятилетняя школьница угодила под колёса автомобиля «Форд Фьюжн» у дома 7/8 по Богатырскому проспекту накануне в начале шестого часа вечера. ДТП произошло на регулируемом пешеходном переходе. На какой сигнал светофора шла девочка, выясняется.

    Пострадавшую увезли в больницу в состоянии средней степени тяжести с ушибами. По предварительным данным, девочка учится во втором классе. 41-летняя петербурженка, управлявшая «Фордом», работает старшим воспитателем в той же школе, в отделе дошкольного образования. На дорогах женщина аккуратна — за последние полтора года штрафов за ней нет.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ДТПДТП в ПетербургеДТП с ребенкомДТП с пешеходомМашина сбила ребенка
    ЛАЙК1
    СМЕХ3
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ3

    Комментарии 4

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    4
    close