Генпрокуратура подала в суд на Ходорковского* и Лебедева

Мещанский суд Москвы зарегистрировал исковое заявление заместителя генерального прокурора в интересах РФ к бывшим совладельцам ЮКОСа иноагенту Михаилу Ходорковскому и Платону Лебедеву, а также ООО «Сибирская лизинговая компания».

Сам иск был зарегистрирован еще 8 мая, на данный момент он находится у судьи. Иск заявлен в категории «прочие исковые заявления». Газета «Ведомости» пишет, что представитель Ходорковского пока не получал информацию по этому делу. В Генпрокуратуре и суде не смогли оперативно ответить о сути требований.

Из данных СПАРК-Интерфакс следует, что указанная в иске компания была ликвидирована в 2019 году по процедуре банкротства. В решении Арбитражного суда Москвы по иску Министерства по налогам и сборам к ОАО «Нефтяная компания «ЮКОС»» говорится, что лизинговая компания была связана или зависима от нефтяной.