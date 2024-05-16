Генпрокуратура подала в суд на Ходорковского* и Лебедева

Мещанский суд Москвы зарегистрировал исковое заявление заместителя генерального прокурора в интересах РФ к бывшим совладельцам ЮКОСа иноагенту Михаилу Ходорковскому и Платону Лебедеву, а также ООО «Сибирская лизинговая компания».
Сам иск был зарегистрирован еще 8 мая, на данный момент он находится у судьи. Иск заявлен в категории «прочие исковые заявления». Газета «Ведомости» пишет, что представитель Ходорковского пока не получал информацию по этому делу. В Генпрокуратуре и суде не смогли оперативно ответить о сути требований.
Из данных СПАРК-Интерфакс следует, что указанная в иске компания была ликвидирована в 2019 году по процедуре банкротства. В решении Арбитражного суда Москвы по иску Министерства по налогам и сборам к ОАО «Нефтяная компания «ЮКОС»» говорится, что лизинговая компания была связана или зависима от нефтяной.
В январе Одинцовский городской суд одобрил иск Генпрокуратуры РФ об обращении в доход государства коттеджного поселка «Яблоневый сад», где расположены дома Ходорковского, Лебедева и экс-совладельца ЮКОСа Леонида Невзлина*, а также бывших топ-менеджеров компании и ее дом приемов. Как писал «Коммерсант», ведомство опиралось на приговор Мещанского районного суда 2005 года, в результате которого Михаил Ходорковский и Платон Лебедев получили 9 лет колонии за неуплату налогов, вместе с этим был удовлетворен гражданский иск Федеральной налоговой службы о взыскании ущерба в размере 17,4 млрд рублей.
В 2013 году президент Владимир Путин помиловал Ходорковского, после чего тот уехал из России. После выхода на свободу он занялся общественной и правозащитной деятельностью. На данный момент он живет в Европе.
В декабре 2023 года пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин не жалеет о своем решении помиловать Михаила Ходорковского, уточнив, что глава государства исходил из гуманистических соображений.
*Признаны в РФ иностранными агентами