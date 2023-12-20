Песков не считает, что Путин жалеет о помиловании Ходорковского* 10 лет назад

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин не жалеет о своем решении помиловать Михаила Ходорковского*, признанного иностранным агентом. Об этом 20 декабря сообщает госагентство РИА Новости.
«Президент исходил из чистых человеческих, гуманитарных соображений, я не думаю, [что Владимир Путин жалеет о своем решении]», — сказал Дмитрий Песков.
По его словам, со стороны Михаила Ходорковского были определенные заверения, которые остались только на бумаге. «Это красноречиво характеризует упомянутого вами гражданина», — отметил пресс-секретарь президента.
В 1995–2003 годах Михаил Ходорковский был совладельцем и главой нефтяной компании ЮКОС. В 2003 году его арестовали по обвинению в хищениях и неуплате налогов. В декабре 2013 года Ходорковский был помилован президентом. После выхода на свободу он занялся общественной и правозащитной деятельностью. На данный момент он живет в Европе.
*Внесен Минюстом в перечень лиц, выполняющих функции иноагента в России.