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    Больше сотни мигрантов выдворят из РФ после рейда на складе Ozon в Подмосковье

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    115 иностранцев будут выдворены с территории России после рейда на складе в городском округе Пушкинский Московской области. Речь идет о складском помещении Ozon. Информацию о рейде «Фонтанке» подтвердили в пресс-службе компании в четверг, 16 мая.

    По данным подмосковной полиции, сотрудники МВД вместе с сотрудниками ФСБ при поддержке Росгвардии проверили склад на Ярославском шоссе. По итогу в отношении 115 граждан стран Средней Азии, ближнего и дальнего зарубежья составили 76 административных протоколов за незаконное осуществление трудовой деятельности (статья 18.10 КоАП РФ), 40 протоколов за нарушения режима пребывания (статья 18.8 КоАП РФ) и один протокол за уклонение от выдворения за пределы РФ (часть 3 статьи 20.25 КоАП РФ).

    На иностранцев наложены штрафы в размере пяти тысяч рублей с последующим выдворением за пределы страны. Также полицейские устанавливают тех, кто незаконно привлек мигрантов к осуществлению трудовой деятельности.

    В пресс-службе Ozon «Фонтанке» уточнили, что сейчас внутренняя служба безопасности проводит расследование, чтобы определить необходимые меры.

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