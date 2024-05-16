Больше сотни мигрантов выдворят из РФ после рейда на складе Ozon в Подмосковье

115 иностранцев будут выдворены с территории России после рейда на складе в городском округе Пушкинский Московской области. Речь идет о складском помещении Ozon. Информацию о рейде «Фонтанке» подтвердили в пресс-службе компании в четверг, 16 мая.



По данным подмосковной полиции, сотрудники МВД вместе с сотрудниками ФСБ при поддержке Росгвардии проверили склад на Ярославском шоссе. По итогу в отношении 115 граждан стран Средней Азии, ближнего и дальнего зарубежья составили 76 административных протоколов за незаконное осуществление трудовой деятельности (статья 18.10 КоАП РФ), 40 протоколов за нарушения режима пребывания (статья 18.8 КоАП РФ) и один протокол за уклонение от выдворения за пределы РФ (часть 3 статьи 20.25 КоАП РФ).

