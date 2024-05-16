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    Житель Саянска зарезал жену при подаче заявления на развод. Брак продлился месяц

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    Уголовное дело возбуждено в Иркутской области по факту убийства 21-летней девушки. Её зарезали прямо в отделе ЗАГСа Саянска, задержан муж. Об этом 16 мая сообщает пресс-служба регионального управления СК.

    В четверг утром молодая пара пришла подавать заявление на развод. Как отмечает портал «ИрСити», брак семьи дал трещину спустя месяц после официального оформления. В ЗАГСе между 21-летней женой и 25-летним мужем что-то произошло, последний начал наносить бывшей возлюбленной удары ножом. До приезда скорой девушка не дожила, скончалась от полученных ранений на месте.

    «Злоумышленника задержали сотрудники частного охранного предприятия, а затем передали его полицейским. Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа. Мужчина задержан следователями, решается вопрос об избрании ему меры пресечения», — рассказали в СК.

    «ИрСити» также пишет, что у погибшей осталась дочка, которой в конце мая должен исполниться год. Подозреваемый в графу «отец» не вписан.

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