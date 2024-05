Сладкие миллиарды: как зарабатывают пекарни и кондитерские

«Доля еды у нас однозначно растет: мы с прошлого года называем себя гастрономическими кондитерскими. У нас кухня из-под ножа и доля выручки от кухни доходит до 40% в локациях рядом с офисами и большими торговыми центрами. Средний чек в кафе с кухней тоже выше — где-то 650 рублей, а без кухни — 500–530. У нас был очень хороший год: Like for like (метод оценки продаж путём сравнения показателей за прошлый и текущий период у тех же торговых объектов — прим. Ред.) вплоть до марта составлял к прошлому году 30%», — поделилась Анна Фаустова, владелица сети «Британские пекарни».