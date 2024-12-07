Шесть восходящих звезд из разных стран выступят на фестивале Pianissimo

Молодые звезды академической музыки — шесть пианистов из разных частей планеты, от Китая до Бразилии, — выступят на фестивале Pianissimo, который пройдет в Петербурге, Москве и Нижнем Новгороде с 16 декабря 2024 года по 20 января 2025 года. Петербургская часть фестиваля пройдет в Большом просвете Государственного Эрмитажа, вечером по понедельникам, в 19:00. 12+

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Первый участник фестиваля, которого услышит Петербург, — немец Константин Франтц. Сейчас он занимается в классе Натальи Трулль в Московской государственной консерватории им. П. И. Чайковского. Но за его плечами уже призы на международных конкурсах, которые он завоевывал с четырехлетнего возраста, обучение дирижерскому мастерству, выступления в концертных залах, начиная от зала Би-би-си в Кардиффе и вплоть до площадок в Африке и Индии. 16 декабря он исполнит программу от Моцарта и Шуберта через Дебюсси до Чайковского и Рахманинова.

Через неделю на ту же сцену выйдет Шао Цзыюй. Музыкант родился в Китае в 2010 году, учиться игре на фортепиано начал в шестилетнем возрасте, завоевал золотую медаль V Манхэттенского международного музыкального конкурса, I место VI Международного конкурса молодых пианистов им. Ференца Листа, играл с Владимиром Спиваковым, выступал в Карнеги-холле и «Зарядье». В программе его концерта — Бетховен, Шопен, Чайковский и Шуман.

Третий участник фестиваля — москвич Филипп Руденко. 30 декабря он будет играть для публики Бетховена, Франка, Вагнера в транскрипции Листа и этюды-картины Рахманинова. Студент Московской консерватории, он регулярно выступает в Концертном зале им. Чайковского, на сцене Московской консерватории, КЗ «Зарядье», сотрудничает с Российским национальным оркестром, Государственным оркестром России им. Е. Ф. Светланова, Государственным Кремлевским оркестром и другими именитыми коллективами.

Первым в новом году из участников фестиваля 6 января к публике выйдет тайваньский пианист Чен-Ян Вен. Музыкант также занимается фортепиано с 6 лет, и сейчас он — студент академии Моцартеум (Зальцбург, Австрия) и Мюнхенской высшей школы музыки и театра (Германия). В программе его концерта в основном Скрябин и Рахманинов, а также Шуман, К. Ф. Э. Бах и Шопен.

На старый Новый год петербуржцев порадует своим талантом Джакомо Менегарди. Итальянский музыкант сейчас оканчивает магистратуру консерватории Кастельфранко-Венето и принимает участие в мастер-классах знаменитостей и конкурсах, собрав уже более 30 призовых мест. Его записи транслируют итальянские радиостанции, музыкант выпустил уже два альбома — с произведениями Мендельсона, Бетховена и Шумана в Испании и с произведениями Мусоргского, Скрябина и Рахманинова у себя на родине в нынешнем году. Собственно, в программе петербургского концерта также Рахманинов, Мендельсон, Мусоргский и Дебюсси.