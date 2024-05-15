Реклама

    Сейчас

    +15˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +15˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 13

    2 м/с, зап

    768мм

    55%

    Подробнее

    Пробки

    5/10

    usd91.36eur98.67
    Реклама

    Западные ветры дуют в Петербурге. Что они нам несут?

    4596
    7 комментариев
    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
    ПоделитьсяПоделиться

    Дождались: погода в Петербурге почти летняя.

    По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 15 мая в городе переменная облачность, без осадков, ветер умеренный. Воздух днём прогреется до 19–21 градуса, на побережье Финского залива до 16.

    Сегодня регион будет ощущать влияние тёплого сектора далёкого циклонического вихря. Солнечные лучи и западные ветры продолжат процессы повышения температуры. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 767 мм рт. ст., что выше нормы, сообщает центр «ФОБОС».

    Следующие два дня тоже будут без существенных осадков. 16 мая ожидается 18–20 градусов, а 17-го чуть прохладнее — 16–18 градусов.

    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ПогодаПогода в ПетербургеПрогноз погоды
    ЛАЙК4
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 7

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    7
    close