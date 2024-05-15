Западные ветры дуют в Петербурге. Что они нам несут?

Дождались: погода в Петербурге почти летняя.
По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 15 мая в городе переменная облачность, без осадков, ветер умеренный. Воздух днём прогреется до 19–21 градуса, на побережье Финского залива до 16.
Сегодня регион будет ощущать влияние тёплого сектора далёкого циклонического вихря. Солнечные лучи и западные ветры продолжат процессы повышения температуры. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 767 мм рт. ст., что выше нормы, сообщает центр «ФОБОС».
Следующие два дня тоже будут без существенных осадков. 16 мая ожидается 18–20 градусов, а 17-го чуть прохладнее — 16–18 градусов.