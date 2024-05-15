Путин рассказал агентству «Синьхуа» о готовности к мирным переговорам

Москва положительно оценивает подходы Китая к урегулированию украинского кризиса. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил в интервью агентству «Синьхуа», текст которого опубликован 15 мая на сайте Кремля, в преддверии визита в Китай 16–17 мая.
Предложенные Пекином «реалистичные и конструктивные шаги» по достижению мира, по словам Путина, могли бы быть положены в основу политико-дипломатического процесса. Но они «не находят поддержки ни на Украине, ни у её западных покровителей».
«Россия готова к переговорам, более того, мы вели эти переговоры», — сказал Путин.
Он напомнил, что в апреле 2022 года в Стамбуле готовился проект мирного соглашения, руководитель украинской делегации парафировал основные положения проекта. Западные партнёры убеждали Москву, что для подписания соглашения надо создать условия, в первую очередь отвести российские войска от Киева.
«Мы сделали это. Однако вместо подписания мирного соглашения украинская сторона неожиданно объявила о прекращении переговоров», — рассказал Путин.
«Как позднее заявили украинские официальные лица, в том числе и потому, что их западные союзники рекомендовали им продолжать боевые действия и совместно с ними добиваться стратегического поражения России. Мы от переговоров никогда не отказывались», — добавил он.
Кроме того, лидер России объяснил, почему именно Китай станет первой страной, которую он посетит после инаугурации. Российско-китайские отношения достигли наивысшего за всю историю уровня и продолжают укрепляться.
«Именно беспрецедентно высокий уровень стратегического партнёрства между нашими странами определил и мой выбор Китая в качестве первого государства, которое мне предстоит посетить после официального вступления в должность Президента Российской Федерации», — отметил Путин.