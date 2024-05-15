Путин рассказал агентству «Синьхуа» о готовности к мирным переговорам

Москва положительно оценивает подходы Китая к урегулированию украинского кризиса. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил в интервью агентству «Синьхуа», текст которого опубликован 15 мая на сайте Кремля, в преддверии визита в Китай 16–17 мая.



Предложенные Пекином «реалистичные и конструктивные шаги» по достижению мира, по словам Путина, могли бы быть положены в основу политико-дипломатического процесса. Но они «не находят поддержки ни на Украине, ни у её западных покровителей».



«Россия готова к переговорам, более того, мы вели эти переговоры», — сказал Путин.

