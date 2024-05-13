Власти РФ готовятся ужесточить административную ответственность за скрытые автономера

В России могут ввести административную ответственность за скрытые автомобильные номера. Проект закона уже одобрен правительственной комиссией. Об этом 13 мая сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.



«Такой проект отзыва включен в повестку заседания правительственной комиссии по законопроектной деятельности 13 мая», – уточняет информагентство.



Согласно законопроекту, административную ответственность могут ввести за управление автомобилем, на котором установлены специальные устройства, скрывающие регистрационные знаки. Также в течение года возможен будет повторный штраф.



Конечно же, привлечь водителей смогут в случае, когда на машине вообще не будет номеров или же при наличии материалов, прячущих эти самые номера.



Ранее стало известно, что российский триколор на госномерах станет обязательным. Соответствующие изменения готовят в ГОСТ. Об этом в начале апреля сообщал депутат Госдумы Александр Хинштейн.

