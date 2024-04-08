Триколор на автомобильных номерах в РФ станет обязательным

На госномерах автомобилей, зарегистрированных в России, в обязательном порядке станут размещать российский флаг. Соответствующие изменения в ГОСТ уже готовят, сообщил 8 апреля депутат Госдумы Александр Хинштейн в своем телеграм-канале.
В настоящее время технический комитет по стандартизации на базе ФКУ «НЦ БДД МВД России» работает над внесением в ГОСТ Р 50577–2018 «Знаки государственные регистрационные транспортных средств. Типы и основные размеры. Технические требования» изменений, которые сделают триколор на российских автомобильных номерах обязательным, говорится в ответе на запрос депутата в ГУОБДД МВД России. Поправки должны внести до конца года.
Сейчас частные фирмы, имеющие лицензию от МВД, совершенно легально изготавливают и продают номера без российского флага.
«Причём цена на такие номера в два раза выше, чем у обычных регистрационных знаков», — отмечает Хинштейн.
Внимание депутата на этот непатриотичный момент обратил один из подписчиков.