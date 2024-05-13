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    Коррупцию полностью не победить, но МВД «справляется». Колокольцев — о задачах ведомства

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    Кандидат на должность министра внутренних дел России Владимир Колокольцев 13 мая прибыл на консультации в Совет Федерации. В своем выступлении он назвал борьбу с коррупцией одной из приоритетных задач МВД.

    Прежде всего, по словам Колокольцева, задачами ведомства являются сохранение бюджетных средств, борьба с коррупцией среди чиновников и не только, а также выявление фактов злоупотребления и должностных преступлений. «Ну и, конечно, борьба с коррупцией в своих собственных рядах», — цитирует РИА Новости.

    Колокольцев заявил, что полностью победить коррупцию МВД не может, но ведомство «справляется» и «есть результаты». Выявляемость коррупционных преступлений за последний год, по его словам, выросла на 3%, поскольку работать стали активнее. За прошлый год почти полностью возмещены 50 миллиардов рублей материального ущерба, нанесенного коррупционерами, передает ТАСС.

    Говоря о воздействии на бизнес в вопросах борьбы с коррупцией, Колокольцев заявил, что «приходится принимать не только терапевтические, но и хирургические методы», то есть избавляться от руководителей и сотрудников, которые «злоупотребляли своим правом».

    Владимир Колокольцев руководит МВД с 2012 года. После инаугурации президента России действующее правительство по закону уходит в отставку и собирается новое. Пост главы МВД президент Владимир Путин предложил сохранить за Колокольцевым. Пока что он официально является исполняющим обязанности министра внутренних дел. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что сенаторы относятся к его кандидатуре положительно, пишет «Интерфакс». Ранее перед сенаторами выступили кандидат на пост главы Минобороны РФ Андрей Белоусов и кандидат на пост министра иностранных дел Сергей Лавров.

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