Коррупцию полностью не победить, но МВД «справляется». Колокольцев — о задачах ведомства

Кандидат на должность министра внутренних дел России Владимир Колокольцев 13 мая прибыл на консультации в Совет Федерации. В своем выступлении он назвал борьбу с коррупцией одной из приоритетных задач МВД.



Прежде всего, по словам Колокольцева, задачами ведомства являются сохранение бюджетных средств, борьба с коррупцией среди чиновников и не только, а также выявление фактов злоупотребления и должностных преступлений. «Ну и, конечно, борьба с коррупцией в своих собственных рядах», — цитирует РИА Новости.

Колокольцев заявил, что полностью победить коррупцию МВД не может, но ведомство «справляется» и «есть результаты». Выявляемость коррупционных преступлений за последний год, по его словам, выросла на 3%, поскольку работать стали активнее. За прошлый год почти полностью возмещены 50 миллиардов рублей материального ущерба, нанесенного коррупционерами, передает ТАСС.