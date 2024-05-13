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    Электричка сбила мужчину на станции Белоостров

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    В Санкт-Петербурге на железнодорожной станции Белоостров в прошедшие выходные погиб мужчина. Об этом 13 мая сообщает пресс-служба Санкт-Петербург-Финляндского литейного отдела МВД России на транспорте.

    43-летний местный житель шел рядом с ж/д путями. Машинист, увидев человека, начал подавать сигналы повышенной громкости, а также применил экстренное торможение. Несмотря на все усилия, наезд предотвратить не удалось. Мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью.

    После ЧП движение электричек было задержано на 18 минут.

    «В настоящее время сотрудниками транспортной полиции проводится проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего», — уточняется в официальном сообщении.

    Ранее в Ленобласти пьяная женщина толкнула двух девочек под электричку. К счастью, трагедии удалось избежать: 17-летний молодой человек спас детей.

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    Чп на ждБелоостров
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