В Санкт-Петербурге на железнодорожной станции Белоостров в прошедшие выходные погиб мужчина. Об этом 13 мая сообщает пресс-служба Санкт-Петербург-Финляндского литейного отдела МВД России на транспорте.
43-летний местный житель шел рядом с ж/д путями. Машинист, увидев человека, начал подавать сигналы повышенной громкости, а также применил экстренное торможение. Несмотря на все усилия, наезд предотвратить не удалось. Мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью.
После ЧП движение электричек было задержано на 18 минут.
«В настоящее время сотрудниками транспортной полиции проводится проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего», — уточняется в официальном сообщении.
Ранее в Ленобласти пьяная женщина толкнула двух девочек под электричку. К счастью, трагедии удалось избежать:
Электричка сбила мужчину на станции Белоостров
В Санкт-Петербурге на железнодорожной станции Белоостров в прошедшие выходные погиб мужчина. Об этом 13 мая сообщает пресс-служба Санкт-Петербург-Финляндского литейного отдела МВД России на транспорте.
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