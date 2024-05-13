Будущий акционер «Яндекса» объявил условия обмена и выкупа у инвесторов бумаг нидерландской компании-тезки

Будущий владелец российского IT-гиганта «Яндекс», ЗПИФ «Консорциум.Первый», объявил условия обмена и выкупа акций нидерландской компании Yandex N.V. Об этом сообщается в распространенном 13 мая пресс-релизе фонда, который цитирует РБК.



Консорциум предложил инвесторам, которые покупали бумаги компании на разных площадках, обменять их на акции российского МКПАО «Яндекс» или продать. Это добровольно, но в фонде обращают внимание, что в дальнейшем монетизация акций Yandex N.V. может быть ограничена в связи с планируемым делистингом на Московской бирже и санкций.



Обмен касается акций, учет которых ведется в российских депозитариях. Инвесторам, которые покупали бумаги на Московской и СПБ биржах, предложено обменять их в соотношении 1:1. Для тех, кто приобретал компании в зарубежном контуре (а они торговались также на американской бирже Nasdaq), условия более сложные. Для таких инвесторов предусмотрен внебиржевой обмен либо с коэффициентом 1:1, либо по цене 1 251,8 рубля за акцию. В первом случае бумаги должны быть переведены в российские депозитарии до 7 сентября 2022 года включительно и с этого момента храниться на одном и том же счете депо по дату подачи заявки, во втором — до 30 ноября и храниться в российских депозиториях.