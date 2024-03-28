Головная компания «Яндекса» подготовила российские активы к продаже. Закрыть первый этап сделки планируют до 30 апреля

Нидерландская Yandex N.V. подготовила активы «Яндекса» к продаже консорциуму частных инвесторов и передала их будущей головной компании группы — МКПАО «Яндекс». Об этом 28 марта говорится в сообщении компании о ходе реорганизации.



В контур сделки, как и было анонсировано ранее, войдут все бизнесы, сервисы и активы группы, за исключением четырёх зарубежных стартапов и дата-центра в Финляндии. До завершения первого этапа МКПАО «Яндекс» будет находиться под контролем Yandex N.V.

Ожидается, что первый этап сделки будет закрыт в ближайшие недели. Стороны договорились продлить отведенный на это срок до 30 апреля.