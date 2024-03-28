Головная компания «Яндекса» подготовила российские активы к продаже. Закрыть первый этап сделки планируют до 30 апреля

Нидерландская Yandex N.V. подготовила активы «Яндекса» к продаже консорциуму частных инвесторов и передала их будущей головной компании группы — МКПАО «Яндекс». Об этом 28 марта говорится в сообщении компании о ходе реорганизации.
В контур сделки, как и было анонсировано ранее, войдут все бизнесы, сервисы и активы группы, за исключением четырёх зарубежных стартапов и дата-центра в Финляндии. До завершения первого этапа МКПАО «Яндекс» будет находиться под контролем Yandex N.V.
Ожидается, что первый этап сделки будет закрыт в ближайшие недели. Стороны договорились продлить отведенный на это срок до 30 апреля.
В начале февраля стало известно, что нидерландская Yandex N.V. заключила соглашение о продаже российского «Яндекса» консорциуму частных инвесторов и менеджеров компании за 475 млрд рублей. Согласно условиям сделки, управление компанией и право принятия ключевых решений остается за командой менеджеров. Для этого создан «Фонд менеджеров». Он сможет пользоваться правом вето при принятии особых решений на совете директоров и общем собрании акционеров.
Сделка одобрена советом директоров Yandex N.V., акционерами компании и российскими регулирующими органами. Кто помимо менеджмента войдет в состав владельцев бизнеса IT-гиганта, читайте здесь.