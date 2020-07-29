Задержанные под Минском наемники ЧВК входили в батальон Захара Прилепина

Писатель Захар Прилепин опознал своих бойцов в списке наемников, задержанных в Белоруссии перед президентскими выборами. По его утверждению, «коммандос» использовали Минск в качестве транзита.

«Среди задержанных в Минске бойцов ЧВК действительно есть несколько из нашего батальона (который на данный момент уже не существует, напомню). Но то, что люди, воевавшие и воюющие в армии ДНР и ЛНР — воюют не только там, давно известно. Выезжают они и в Сирию, и в иные теплые воюющие страны», — написал Прилепин в своем телеграм-канале.