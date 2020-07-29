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29.07.2020 16:15
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Задержанные под Минском наемники ЧВК входили в батальон Захара Прилепина

Писатель Захар Прилепин опознал своих бойцов в списке наемников, задержанных в Белоруссии перед президентскими выборами. По его утверждению, «коммандос» использовали Минск в качестве транзита.

«Среди задержанных в Минске бойцов ЧВК действительно есть несколько из нашего батальона (который на данный момент уже не существует, напомню). Но то, что люди, воевавшие и воюющие в армии ДНР и ЛНР — воюют не только там, давно известно. Выезжают они и в Сирию, и в иные теплые воюющие страны», — написал Прилепин в своем телеграм-канале.

По мнению писателя, возглавляющего российскую политическую партию «За правду», скученность хорошо обученных людей — обычная история.

«Движутся в определенных направлениях по своим маршрутам, у них свои дела, никакая Белоруссия им не нужна. То, что три десятка мужиков в камуфляже собирались в какую-то другую сторону, и белорусским спецслужбам отлично понятно. Уж не знаю, зачем они всё это затеяли».

Прилепин возглавил созданную осенью 2019 года национал-патриотическую партию. В октябре 2016-го он поехал на Донбасс и стал политруком батальона ДНР https://www.fontanka.ru/2017/02/13/021.

Ночью 29 июля в санатории под Минском задержали 32 человека по подозрению в участии в незаконном вооруженном формировании. Частные военные компании в Белорусии и России запрещены. По официальной версии, наемники приехали дестабилизировать обстановку перед выборами президента, назначенными на 9 августа.

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Комментарии (5)

RemyMartin
Примечание. Наемником признается лицо, действующее в целях получения материального вознаграждения и не являющееся гражданином государства, участвующего в вооруженном конфликте или военных действиях, не проживающее постоянно на его территории, а также не являющееся лицом, направленным для исполнения официальных обязанностей.
RemyMartin
Статья 359 УК РФ. Наемничество
1. Вербовка, обучение, финансирование или иное материальное обеспечение наемника, а равно его использование в вооруженном конфликте или военных действиях -
наказываются лишением свободы на срок от четырех до восьми лет с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.
2. Те же деяния, совершенные лицом с использованием своего служебного положения или в отношении несовершеннолетнего, -
наказываются лишением свободы на срок от семи до пятнадцати лет со штрафом в размере до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет либо без такового и с ограничением свободы на срок от одного года до двух лет либо без такового.
3. Участие наемника в вооруженном конфликте или военных действиях -
наказывается лишением свободы на срок от трех до семи лет с ограничением свободы на срок до одного года либо без такового.
вадики
Рейсы Минск Дамаск?или Минск Триполи?А Лукашенке оно надо?Чо та лепит Прилепин......
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