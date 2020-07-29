Задержанные под Минском наемники ЧВК входили в батальон Захара Прилепина
Писатель Захар Прилепин опознал своих бойцов в списке наемников, задержанных в Белоруссии перед президентскими выборами. По его утверждению, «коммандос» использовали Минск в качестве транзита.
«Среди задержанных в Минске бойцов ЧВК действительно есть несколько из нашего батальона (который на данный момент уже не существует, напомню). Но то, что люди, воевавшие и воюющие в армии ДНР и ЛНР — воюют не только там, давно известно. Выезжают они и в Сирию, и в иные теплые воюющие страны», — написал Прилепин в своем телеграм-канале.
По мнению писателя, возглавляющего российскую политическую партию «За правду», скученность хорошо обученных людей — обычная история.
«Движутся в определенных направлениях по своим маршрутам, у них свои дела, никакая Белоруссия им не нужна. То, что три десятка мужиков в камуфляже собирались в какую-то другую сторону, и белорусским спецслужбам отлично понятно. Уж не знаю, зачем они всё это затеяли».
Прилепин возглавил созданную осенью 2019 года национал-патриотическую партию. В октябре 2016-го он поехал на Донбасс и стал политруком батальона ДНР https://www.fontanka.ru/2017/02/13/021.
Ночью 29 июля в санатории под Минском задержали 32 человека по подозрению в участии в незаконном вооруженном формировании. Частные военные компании в Белорусии и России запрещены. По официальной версии, наемники приехали дестабилизировать обстановку перед выборами президента, назначенными на 9 августа.