Стоять стало дорого. В Пулково резко подорожала парковка, но все по закону

Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





ООО ВВСС на минувшей неделе ввело новые тарифы на парковку. Они кратно выше предыдущих, подорожание объясняется растущим спросом и неравномерной заполняемостью.

Если сравнивать минимальную стоимость часа на парковке с шаговой доступностью (в пределах 5–10 минут пешком), ставить машину в Пулково теперь дороже, чем в любом московском аэропорту. Такие же (700–1 000 руб./час) цены или выше — только на VIP парковках и стоянках комфорт-класса.



К примеру, в Шереметьево крытая парковка, соединенная с терминалом В крытым же переходом, стоит 400 рублей в час, последующие — 300. Ближайшая открытая парковка — 300 рублей в час. Во Внуково стоянка стоит столько же. В Домодедово ближайшая парковка обойдется в 560 рублей в час, если платить в специальном приложении, и 480 рублей, если пройтись 4 минуты пешком.



Час в Пулково теперь одинаково стоит: 700 рублей на открытой парковке Р-2 у нового терминала и на Р-13 (она чуть дальше от входа) — у старого «со стаканами». Крытая, соединенная переходом с терминалом, — 1 000 руб./час.

Еще больше теперь разница в ценах на долгосрочную парковку. Открытая парковка P-4 (заявлено 10–12 минут пешком) в Пулково обойдется в 1 500 рублей в сутки. Причем неделя — 9 450 (то есть скидка начинается только с седьмого дня — 450 рублей). На Р-13 «у стаканов» — 1 750 в сутки, а крытая Р-1 — 2 000. Никаких скидок за долговременную стоянку в прейскуранте не заявлено. Неделя, получается, — 12 250 и 14 000 рублей.



Для сравнения: в Шереметьево крытая парковка на неделю (1 минута от терминала) обойдется в 7 800, открытая в 200 метрах от терминала — 5 700, в 500 метрах (примерно как середина нашей Р-4) — 4 700. Во Внуково специализированной долгосрочной парковки нет, но сутки будут стоить 1 100 рублей, неделя — 7 700. В Домодедово сутки: 1 280 — ближайшая «не VIP», и 1 200 — чуть подальше, если платить через приложение. А поставить там машину на неделю обойдется в 5 600 и 4 080 соответственно. Кроме того, в Домодедово есть услуга Valet: вы высаживаетесь прямо у входа и отдаете ключи специальному шоферу, который отвозит машину на парковку, а когда вы через несколько дней возвращаетесь, также подгоняет вам ее ко входу. На таких условиях неделя в аэропорту обойдется всего в 3 600 рублей.



Ну и самое главное нововведение в Пулково — совершенно драконовские 2 000 рублей за каждые полчаса на проезде у самого входа, где постоянно творится сумасшествие и машины стоят в три ряда, сажая и высаживая пассажиров. Причем бесплатное время там — только полчаса, с 16-й минуты будет считаться за полный получас. Кому приходилось встревать там в пробку, оценят эту новость. Еще недавно полчаса у входа в терминал стоили 700 рублей. Для сравнения: самая-самая VIP-парковка в Шереметьево, прямо в терминале, стоит 2 500 за целый час.



«Пулково — второй аэропорт в России по пассажиропотоку. Цены сопоставимы с уровнем аэропортов московского авиаузла. Текущий объем парковочного пространства ограничен, при этом спрос постоянно растёт, а заполняемость неравномерна, — объяснили «Фонтанке» в пресс-службе ООО ВВСС. — Новая тарифная политика позволяет перераспределять транспортные потоки. Повышенные тарифы вводятся для зон с наибольшей заполняемостью. Мы обновляем инфраструктуру парковочного пространства: проводим замену дорожного покрытия, благоустройство, уже модернизировали оборудование и программное обеспечение».



Читатели «Фонтанки» обращают внимание, что если раньше был хоть какой-то экономический смысл приехать на своей машине на долгосрочную парковку, например при полете на день в Москву, — такси туда-обратно все же обходилось дороже, — то теперь смысл пропал полностью. По сути, долгосрочная парковка в Пулково с точки зрения денег не имеет никакого смысла — даже недельный отпуск подорожает с такой парковкой почти на 10 тысяч рублей, и очевидно, что такси теперь — без вариантов, если не считать общественный транспорт.



Кроме того, читатели обижаются, что никаких предупреждений о резком росте цен аэропорт не делал. С новыми тарифами все сталкиваются уже в аэропорту по факту. В ВВСС резонно отмечают: все есть на сайте — и подробная схема, и прейскурант в табличке.

Справедливости ради необходимо отметить, что в Пулково есть и бесплатная парковка — на Пулковском шоссе. Но пешком оттуда — 4 километра, и никаких шаттлов, как в Шереметьево или Домодедово, не предусмотрено. Со времен коронавируса, кстати, отменен и шаттл от ближней долговременной стоянки Р-4.



Пассажирооборот в Пулково действительно бьет рекорды. За четыре месяца 2024 года аэропорт отчитался о 5,3 млн пассажирах (+7 % к прошлому году). Это очень много даже по сравнению с докоронавирусным 2019 годом — тогда вышло 5,1 миллиона. Так что тезис о росте востребованности парковок вполне оправдан.

В целом получается, что обиды пассажиров напрасны. ООО ВВСС как частная компания, и тем более стратегический инвестор Петербурга, вольно устанавливать любые тарифы на парковку. «Это не регулируемый тариф, согласование контролирующих органов не требуется», — подчеркнули в компании.



«Вопросы регулирования тарифов платы за парковку относятся к внутренней хозяйственной деятельности партнера. Вопрос установления платы за парковку на территории аэропорта не подлежит согласованию с комитетом в рамках соглашения о ГЧП по развитию аэропорта Пулково», — подтвердили «Фонтанке» в городском комитете по инвестициям. В ФАС «Фонтанке» также сообщили, что тарифы на парковку не регулируются законом «О защите конкуренции».



В качестве альтернативы пассажирам Пулково предлагается добираться на автобусах от станций метро «Московская» или «Проспект Ветеранов» или на такси. От многочисленных проектов запуска шаттлов городские власти в конечном итоге отказались, а «аэроэкспресс» и тем более метро — в очень отдаленной перспективе.

Денис Лебедев, Галина Бояркова, «Фонтанка.ру»

