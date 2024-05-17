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    «Яндекс» закончил первый этап продажи российских активов. Их собственником стал местный консорциум инвесторов

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    Нидерландская компания Yandex N.V. закрыла первый этап сделки по продаже российских активов. Теперь головной компанией IT-гиганта стала МКПАО «Яндекс», а её основным владельцем — ЗПИФ «Консорциум.Первый», в котором состоят частные инвесторы и менеджеры компании.

    Как сообщает 17 мая пресс-служба компании, Yandex N.V. продала около 68% акций МКПАО «Яндекс». Ещё 3,7% новой головной компании теперь принадлежит ее «дочке» — ООО «Яндекс.Технологии». С помощью нее организуют мотивационную программу для сотрудников.

    На втором этапе сделки Yandex N.V. продаст оставшуюся долю акций, около 28%. После закрытия сделки компания полностью выйдет из состава акционеров, сменит название и продолжит развивать бизнес за границей без права на использование бренда «Яндекса». Ожидается, что это произойдет до 31 июля 2024 года.

    В начале февраля Yandex N.V. заключила соглашение о продаже российского «Яндекса» консорциуму частных инвесторов и менеджеров компании за 475 миллиардов рублей. Согласно условиям сделки, управление компанией и право принятия ключевых решений остается за командой менеджеров. Сделка одобрена советом директоров и акционерами компании, а также российскими регулирующими органами. В ее контур войдут все бизнесы, сервисы и активы группы, за исключением четырёх зарубежных стартапов и дата-центра в Финляндии.

    В начале недели ЗПИФ «Консорциум.Первый» объявил условия выкупа акций Yandex N.V. и их обмена на бумаги МКПАО «Яндекс». Заявки принимаются до 31 мая.

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