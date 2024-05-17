«Яндекс» закончил первый этап продажи российских активов. Их собственником стал местный консорциум инвесторов

Нидерландская компания
Как сообщает 17 мая пресс-служба компании,
На втором этапе сделки
В начале февраля
В начале недели ЗПИФ «Консорциум.Первый» объявил условия выкупа акций
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Нидерландская компания
Как сообщает 17 мая пресс-служба компании,
На втором этапе сделки
В начале февраля
В начале недели ЗПИФ «Консорциум.Первый» объявил условия выкупа акций
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17 мая 2024, 00:44
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