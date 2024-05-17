«Яндекс» закончил первый этап продажи российских активов. Их собственником стал местный консорциум инвесторов

Нидерландская компания Yandex N.V. закрыла первый этап сделки по продаже российских активов. Теперь головной компанией IT-гиганта стала МКПАО «Яндекс», а её основным владельцем — ЗПИФ «Консорциум.Первый», в котором состоят частные инвесторы и менеджеры компании.



Как сообщает 17 мая пресс-служба компании, Yandex N.V. продала около 68% акций МКПАО «Яндекс». Ещё 3,7% новой головной компании теперь принадлежит ее «дочке» — ООО « Яндекс.Технологии ». С помощью нее организуют мотивационную программу для сотрудников.