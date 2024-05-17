Финская таможня продала велосипеды, которые бросили на границе с Россией беженцы

Финская таможня продала велосипеды, брошенные на границе просителями убежища, которые прибыли со стороны России, пишут финские СМИ 17 мая.



На торги выставили сотню велосипедов. Диапазон стартовых цен — от 70 до 100 евро. По данным журналистов, вырученные средства пойдут в бюджет государства. В итоге лучшие двухколесные машины ушли за 160 евро. Уточняется, что большинство проданных велосипедов — российского производства, от компании Stels.

О том, что велосипеды просителей убежища выставят на аукцион, стало известно 7 мая. Тогда в таможенной службе страны сообщали, что торги будут проведены в соответствии со статьей 198 Таможенного кодекса ЕС и статьей 80 закона о таможне. Весной и летом ведомство организует еще несколько велосипедных аукционов.