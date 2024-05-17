Финская таможня продала велосипеды, которые бросили на границе с Россией беженцы

Финская таможня продала велосипеды, брошенные на границе просителями убежища, которые прибыли со стороны России, пишут финские СМИ 17 мая.
На торги выставили сотню велосипедов. Диапазон стартовых цен — от 70 до 100 евро. По данным журналистов, вырученные средства пойдут в бюджет государства. В итоге лучшие двухколесные машины ушли за 160 евро. Уточняется, что большинство проданных велосипедов — российского производства, от компании Stels.
О том, что велосипеды просителей убежища выставят на аукцион, стало известно 7 мая. Тогда в таможенной службе страны сообщали, что торги будут проведены в соответствии со статьей 198 Таможенного кодекса ЕС и статьей 80 закона о таможне. Весной и летом ведомство организует еще несколько велосипедных аукционов.
Таможенники предупреждали, что не несут ответственности за дефекты. Кроме того, по правилам, забрать велосипеды нужно в день покупки, иначе они снова окажутся в собственности государства, а деньги возвращены не будут.
Проблемы на российско-финской границе начались осенью 2023 года из-за так называемого «мигрантского кризиса»: «Фонтанка» писала о потоке иностранцев, желавших попасть в ЕС через российско-финляндскую границу на велосипедах. Тогда власти Финляндии обвинили в происходящем Россию и закрыли границу.