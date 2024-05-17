Главного таможенного инспектора с миллионами отправили под домашний арест в Петербурге

Выборгский районный суд Петербурга избрал меру пресечения главному таможенному инспектору Северо-Западного акцизного таможенного поста Центральной таможни ФТС России Анне Коровкиной. Ее подозревают в передаче взятки.
Следствие полагает, что 22 марта Коровкина передала своему коллеге взятку в 152,5 тысячи рублей, чтобы тот ускорил списание утилизационного сбора с 61 автомобиля, ввезенного в Россию, сообщает 17 мая объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга. Коллега же еще на этапе предложения сообщил о передаче взятки полиции и принял от женщины деньги уже под контролем правоохранителей.
Коровкину задержали 15 мая, а на следующий день ей предъявили обвинение в посредничестве во взяточничестве в крупном размере (пункт «б»