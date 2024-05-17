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    Главного таможенного инспектора с миллионами отправили под домашний арест в Петербурге

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    Выборгский районный суд Петербурга избрал меру пресечения главному таможенному инспектору Северо-Западного акцизного таможенного поста Центральной таможни ФТС России Анне Коровкиной. Ее подозревают в передаче взятки.

    Следствие полагает, что 22 марта Коровкина передала своему коллеге взятку в 152,5 тысячи рублей, чтобы тот ускорил списание утилизационного сбора с 61 автомобиля, ввезенного в Россию, сообщает 17 мая объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга. Коллега же еще на этапе предложения сообщил о передаче взятки полиции и принял от женщины деньги уже под контролем правоохранителей.

    Коровкину задержали 15 мая, а на следующий день ей предъявили обвинение в посредничестве во взяточничестве в крупном размере (пункт «б» части 3 статьи 291.1 УК РФ). Следствие просило заключить ее под стражу, защита настаивала на домашнем аресте. Суд избрал последнее. Дома она проведет почти два месяца — до 14 июля.

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