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    За выслугу лет. Старейшая птица получила новую жилплощадь в Ленинградском зоопарке

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    Один из долгожителей Ленинградского зоопарка — андский кондор Ева заселилась в обновленный летний вольер. Среди изысков — водопад и бассейн, которые долгие годы не работали.

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    Как рассказали в пресс-службе зоопарка в пятницу, 17 мая, теперь вольер называется «Кондориная горка». Он был построен в 50-х годах прошлого века и стал одним из символов Ленинградского зоопарка.

    В 1953 году там были проложены водопровод, канализация, кабели, сооружена насосная станция. Тогда же появился большой куполообразный вольер для хищных птиц с искусственной горой и водопадом. Сначала там жили сипы и «блокадница» — черный гриф Верочка, а в 1954 году к ним подселили двух приехавших кондоров, которые вытеснили предыдущих жильцов в другие клетки.

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    Еве больше 50 лет, и почти всю жизнь она живет в Ленинградском зоопарке. Птица прибыла из Киева в 1974 году. У Евы было 17 птенцов, которые разъехались в зоопарки России, Бельгии, Франции, ОАЭ и других стран.

    «Специалисты отдела «Орнитология», которые ухаживают за Евой, говорят, что кондоры — на редкость умные птицы. И характер у Евы ровный и спокойный. Она доброжелательно относится ко всем сотрудникам, несмотря на свой грозный и устрашающий вид. После тяжелой болезни, когда сотрудники заботливо выхаживали Еву, птица прониклась доверием к людям», — рассказали в зоопарке.

    Ленинградский зоопарк

    Андские кондоры — самые крупные из современных птиц. Размах крыльев может достигать более трех метров. Небольшие когти не приспособлены к захвату добычи, а голова без перьев служит подсказкой, что это птицы-падальщики. Кондоры могут доживать до 70–80 лет.

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