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    «Боюсь, что меня будут искать». Чеченка Лия Заурбекова записала обращение после того, как покинула Россию

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    Правозащитная организация «Марем» опубликовала новое видеообращение 19-летней чеченки Лии Заурбековой, сбежавшей от родственников. Ролик выложили в телеграм-канале организации в пятницу, 17 мая. В нем девушка просит оставить ее в покое и не искать.

    тг-канал Марем

    «Со мной всё хорошо, я в безопасности. Я прошу меня не искать. Пугает, что к этому делу проявляет внимание Делимханов (депутат Госдумы. — Прим. ред.), очень боюсь, что меня будут искать, найдут и насильно вернут обратно. Прошу оставить меня в покое, также не настраивать против меня чеченские власти», — заявила девушка.

    Правозащитники отметили, что данное видео Лия записала после того, как покинула Россию. Об этом стало известно утром 17 мая.

    «Мы напоминаем, что это совершеннолетняя девушка, которая ушла из дома по собственному желанию. Ушла не из-за какой-то прихоти. Лия не могла больше терпеть насилие — физическое и психологическое, не могла оставаться там, где ее жизнь держали под постоянным контролем», — добавили в организации.

    19-летняя Лия сбежала в Москву из города Красногорска, где живет ее семья. Накануне вечером у отдела полиции Нагатино-Садовники на Каширском шоссе много часов дежурили журналисты, правозащитники и родственники девушки, которые хотели вернуть ее. Подробнее об этой истории читайте в нашем материале.

    Позже депутат Госдумы Адам Делимханов и министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев заявили, что инцидент находится на контроле. Делимханов пообещал встретиться с семьей девушки и, по словам Дудаева, вернуть ее родственникам.

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