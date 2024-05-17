В Подмосковье женщина на каршеринговом Haval подбила пять автомобилей и завершила аренду в стене дома

Появление во дворе города Королёва молодой женщины на каршеринге добавило проблем владельцам пяти мирно припаркованных автомобилей. Горячительные напитки лишили водителя чувства габаритов арендованной машины, сообщает 17 мая пресс-служба ГУ МВД по Московской области.
ГУ МВД России по Московской области
Инцидент произошел на улице Горького, где местная жительница 2000 года рождения за рулем каршерингового Haval врезалась в Hyundai Santa Fe, Ford Focus, Renault Sandero, Skoda Octavia и Mistubishi Outlander. Завершила аренду она, врезавшись в стену многоэтажки. Сотрудники полиции заметили у женщины признаки алкогольного опьянения, но освидетельствование проходить она отказалась.
Сотрудники Госавтоинспекции составили административный протокол по статье 12.26 КоАП РФ — «Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения». Полиция устанавливает обстоятельства аварии.