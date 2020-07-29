Задержанные в Белоруссии наемники ЧВК участвовали в украинском конфликте на стороне ДНР

По данным «Фонтанки», минимум шестеро из задержанных в ночь на 29 июля наемников участвовали в украинском конфликте на стороне ДНР. Это 57-летний уроженец Донецка Олега Дрыга и его 34-летний земляк Геннадий Фетисов, 39-летний уроженец Славянска Максим Кошман с позывным «Коршун», 36-летний Павел Нижник из Макеевки, 39-летний Игорь Шеломенцев из Улан-Удэ и 39-летний Тахир Бахтигараев из Перми.

Десант наемников, задержанный в Белоруссии перед президентскими выборами, связан с ЧВК Вагнера и конфликтом на юго-востоке Украины, выяснила «Фонтанка». Некоторые задержанные — выходцы из Донецка.

Всего, по данным белорусской прессы, отряд состоит из 200 человек. ОМОН задержал более 30 бойцов. Они приехали в Минск 24 июля из России и после короткой остановки в столичной гостинице переместились в пригородный санаторий. Их отличали ношение одежды милитари, отказ от спиртного и в целом поведение, не соответствующее отдыхающим.

ЧВК Вагнера — незаконное вооруженное формирование, финансирование которого приписывают петербургскому ресторатору Евгению Пригожину. Наемники отметились участием в военных конфликтах на Украине, в Сирии, Ливии, присутствием в Центральной Африканской Республике.

Выборы президента в Белоруссии намечены на 9 августа 2020 года. Действующий глава республики Александр Лукашенко на них заявился. Несколько недель в Минске и других городах проходят акции протеста.