Задержанные в Белоруссии боевики названы россиянами из ЧВК «Вагнер». Они не пили, чем и вызвали подозрение

Под Минском задержали 32 боевика частной военной компании «Вагнер». Еще один человек был обнаружен и задержан на юге страны, сообщает белорусское издание «БелТА» 29 июля.



По данным местных СМИ, в правоохранительные органы поступила информация о прибытии на территорию страны более 200 боевиков для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании. При себе россияне имели каждый по небольшой ручной клади, и на всех — три больших тяжелых чемодана, загрузку которых в транспортное средство осуществляли несколько мужчин.

