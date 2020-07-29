Задержанные в Белоруссии боевики названы россиянами из ЧВК «Вагнер». Они не пили, чем и вызвали подозрение
Под Минском задержали 32 боевика частной военной компании «Вагнер». Еще один человек был обнаружен и задержан на юге страны, сообщает белорусское издание «БелТА» 29 июля.
По данным местных СМИ, в правоохранительные органы поступила информация о прибытии на территорию страны более 200 боевиков для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании. При себе россияне имели каждый по небольшой ручной клади, и на всех — три больших тяжелых чемодана, загрузку которых в транспортное средство осуществляли несколько мужчин.
В ночь с 24 на 25 июля группа заселилась в одну из гостиниц Минска и должна была выселиться 25 июля, однако покинула отель 27 июля и переехала в один из санаториев Минского района.
По данным администрации санатория, приезжие обратили на себя внимание нехарактерным для российских туристов поведением и однообразной одеждой в стиле милитари. Спиртного не употребляли, увеселительных заведений не посещали, держались обособленно, стараясь не привлекать к себе внимания. Они небольшими группами внимательно изучили территорию и окружение санатория.
В ночь на 29 июля белорусский ОМОН задержал подозрительных отдыхающих.
ЧВК «Вагнер» связывают с именем петербургского бизнесмена Евгения Пригожина, сам он эту связь опровергал. О деятельности этой ЧВК «Фонтанка» впервые рассказала осенью 2015 года. Служащие ЧВК Вагнера не имеют отношения ни к одной официальной силовой структуре Российской Федерации, однако они получали боевые ордена и медали.