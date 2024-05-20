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    В Петербурге щенка выбросили с 18-го этажа, не справившись с уходом

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    Жительница Красносельского района Петербурга ответит перед судом за выброшенную с балкона собаку. Не справившись с уходом, женщина не стала обременять себя поиском добрых рук для Милы.

    Как сообщили в прокуратуре Петербурга 20 мая, в суд направлено уголовное дело о жестоком обращении с животным, жертвой которого стал щенок по кличке Мила. «Фонтанка» писала, что его нашли мёртвым на газоне у многоэтажки на Ленинском проспекте, при этом 10-летняя девочка рассказала, что собаку выбросили из окна на её глазах.

    Обвинение предъявлено 58-летней уроженке Кировской области. Четвероногого друга она подыскала на сайте бесплатных объявлений в конце сентября прошлого года. Выбор пал на беспородного щенка, но уход за ним оказался слишком хлопотным.

    Женщина рассказала, что питомец быстро начал раздражать: портил мебель, лаял, мог укусить. Примерно через две недели хозяйка решила, что в её квартире животным места нет.

    По версии дознания, с 12 на 13 ноября фигурантка вынесла Милу на балкон дома 55/3 на Ленинском проспекте и сбросила её с 18-го этажа.

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