В Петербурге щенка выбросили с 18-го этажа, не справившись с уходом

Жительница Красносельского района Петербурга ответит перед судом за выброшенную с балкона собаку. Не справившись с уходом, женщина не стала обременять себя поиском добрых рук для Милы.
Как сообщили в прокуратуре Петербурга 20 мая, в суд направлено уголовное дело о жестоком обращении с животным, жертвой которого стал щенок по кличке Мила. «Фонтанка» писала, что его нашли мёртвым на газоне у многоэтажки на Ленинском проспекте, при этом
Обвинение предъявлено
Женщина рассказала, что питомец быстро начал раздражать: портил мебель, лаял, мог укусить. Примерно через две недели хозяйка решила, что в её квартире животным места нет.
По версии дознания, с 12 на 13 ноября фигурантка вынесла Милу на балкон дома 55/3 на Ленинском проспекте и сбросила её с