В Петербурге щенка выбросили с 18-го этажа, не справившись с уходом

Жительница Красносельского района Петербурга ответит перед судом за выброшенную с балкона собаку. Не справившись с уходом, женщина не стала обременять себя поиском добрых рук для Милы.



Как сообщили в прокуратуре Петербурга 20 мая, в суд направлено уголовное дело о жестоком обращении с животным, жертвой которого стал щенок по кличке Мила. «Фонтанка» писала, что его нашли мёртвым на газоне у многоэтажки на Ленинском проспекте, при этом 10-летняя девочка рассказала, что собаку выбросили из окна на её глазах.

