Мертвого щенка нашли на газоне на юго-западе Петербурга. Очевидцы утверждают, что его выкинули с большой высоты

Прохожие заявили в полицию о смерти собаки на Ленинском проспекте вечером 13 ноября. Утверждают, что несчастного щенка выкинули аж с 18-го этажа.
Фото мертвой собаки «Фонтанке» прислали читатели, также они опубликованы в городских пабликах. Судя по кадрам, собака умерла еще при свете дня. Нашли ее у корпуса 3 дома 53 по Ленинскому проспекту.
Все утверждают, что пес погиб в результате падения. Читательница «Фонтанки» поделилась, что свидетелем стала 10-летняя девочка. Она якобы видела, как собаку выкинули из конкретного окна на 18-м этаже. Школьница рассказала об этом маме, та вызвала волонтеров, но спасти собаку они не успели.
Судя по фото, это щенок примерно пятимесячного возраста. Похож на немецкую овчарку или малинуа, но, может, и просто дворняга.
«Фонтанка» запросила информацию в ГУ МВД.