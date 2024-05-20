Закусывал тюльпанами и прыгал с крыши. Пьяный Гарик покусал пятерых жителей Комсомольска-на-Амуре

Зеленая мартышка по кличке Гарик подняла на уши поселок Мылки в Комсомольске-на-Амуре. Зверь сбежал от хозяев в субботу и пошел вразнос. Итогом его загула стали пятеро пострадавших. Подробности 20 мая рассказало издание КОМCITY.



Первыми жертвами неадекватного Гарика стали беременная женщина, которую обезьяна цапнула за руку, а также мужчина, получивший укус в голову. На них мартышка спикировала прямо с крыши автосервиса. Потом Гарик поскакал на другую улицу и нарвал там тюльпанов. Перекусив бутонами, он съел еще яблоко, кусок черного хлеба и несколько печенек.

