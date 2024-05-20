Закусывал тюльпанами и прыгал с крыши. Пьяный Гарик покусал пятерых жителей Комсомольска-на-Амуре

Зеленая мартышка по кличке Гарик подняла на уши поселок Мылки в Комсомольске-на-Амуре. Зверь сбежал от хозяев в субботу и пошел вразнос. Итогом его загула стали пятеро пострадавших. Подробности 20 мая рассказало издание КОМCITY.
Первыми жертвами неадекватного Гарика стали беременная женщина, которую обезьяна цапнула за руку, а также мужчина, получивший укус в голову. На них мартышка спикировала прямо с крыши автосервиса. Потом Гарик поскакал на другую улицу и нарвал там тюльпанов. Перекусив бутонами, он съел еще яблоко, кусок черного хлеба и несколько печенек.
После поимки Гарика ветеринары выяснили, что обезьяна закусывала. Да, дебошир был пьян. Налакаться он умудрился на семейном застолье. Примечательно, что хозяева Гарика не захотели прерывать праздник, поэтому ловить мартышку пришлось добровольцам. Обезьяну удалось приманить печеньем с сахаром, а затем поймать курткой. Пьяный Гарик был настолько силен, что для его поимки понадобилась помощь трех мужчин.
Сейчас Гарик находится на карантине, он уже протрезвел и ведет себя сносно. Если пострадавшие напишут жалобу, то, скорее всего, мартышку отберут у хозяев.