Полувековой дуб возле метро «Удельная» спрячут в короб на время реконструкции

Дуб, растущий возле станции метро «Удельная» в Петербурге, которая скоро закроется на реконструкцию, сохранят. Подрядчика обязали защитить его от работ.
Государственная административно-техническая инспекция Петербурга выдала ордер для обеспечения ремонта «Удельной», который позволит размещать вокруг здания вестибюля временные ограждения и другие конструкции. При этом комитет по благоустройству обязал производителя работ сохранить дуб, который там растет, сообщает 20 мая пресс-служба ГАТИ.
Дерево в диаметре составляет 48 сантиметров. Исходя из этого, ему примерно 50 лет, отмечают в организации. На время работ дуб обрамят двухметровым защитным коробом по контуру газона.
Напомним, с 1 июня станция метро «Удельная» закроется на капитальный ремонт до мая 2025 года. Работы там будет вести компания «Ленспецавтоматика», которая ремонтировала «Ладожскую». Обойдется обновление станции почти в 2 миллиарда рублей. Помимо вестибюля, на «Удельной» предстоит привести в порядок наклонный ход, технические и служебные помещения и инженерные сети.
На время работ пассажиропоток с «Удельной» перераспределят в направлении станций «Пионерская», «Озерки», «Площадь Мужества», «Площадь Ленина», «Проспект Просвещения» и «Комендантский проспект». Будут изменены трассы семи автобусных маршрутов, еще семь планируют усилить. «Фонтанка» подробно рассказывала, как будут возить пассажиров во время ремонта.