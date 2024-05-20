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    Полувековой дуб возле метро «Удельная» спрячут в короб на время реконструкции

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    Фото: ГАТИ Петербурга
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    Дуб, растущий возле станции метро «Удельная» в Петербурге, которая скоро закроется на реконструкцию, сохранят. Подрядчика обязали защитить его от работ.

    Государственная административно-техническая инспекция Петербурга выдала ордер для обеспечения ремонта «Удельной», который позволит размещать вокруг здания вестибюля временные ограждения и другие конструкции. При этом комитет по благоустройству обязал производителя работ сохранить дуб, который там растет, сообщает 20 мая пресс-служба ГАТИ.

    Фото: ГАТИ Петербурга
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    Дерево в диаметре составляет 48 сантиметров. Исходя из этого, ему примерно 50 лет, отмечают в организации. На время работ дуб обрамят двухметровым защитным коробом по контуру газона.

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    Напомним, с 1 июня станция метро «Удельная» закроется на капитальный ремонт до мая 2025 года. Работы там будет вести компания «Ленспецавтоматика», которая ремонтировала «Ладожскую». Обойдется обновление станции почти в 2 миллиарда рублей. Помимо вестибюля, на «Удельной» предстоит привести в порядок наклонный ход, технические и служебные помещения и инженерные сети.

    На время работ пассажиропоток с «Удельной» перераспределят в направлении станций «Пионерская», «Озерки», «Площадь Мужества», «Площадь Ленина», «Проспект Просвещения» и «Комендантский проспект». Будут изменены трассы семи автобусных маршрутов, еще семь планируют усилить. «Фонтанка» подробно рассказывала, как будут возить пассажиров во время ремонта.

    Фото: ГАТИ Петербурга
    Фото: ГАТИ Петербурга

    «Удельная» значилась в списке станций, которые должны в ближайшее время уйти на капремонт, как и следующая на линии станция «Озерки». В 2023 году был закончен ремонт «Пионерской», в начале 2024 года открылась «Ладожская», ожидается скорое открытие «Чернышевской» после реконструкции. Помимо этого, ряд станций должны пройти масштабную реконструкцию, подробнее об этом читайте на «Фонтанке».

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