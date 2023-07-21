Это будут интересные 7 лет. Стало известно, какие станции метро будут закрывать и открывать в Петербурге

Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Предложения профильных комитетов Смольного по новому Генплану проливают свет на их стратегию по реконструкции и строительству станций метро. До 2030 года должны закрыться два десятка вестибюлей.



Протоколы заседания комиссии по подготовке изменений в Генплан опубликованы КГА, они касаются разных видов объектов. Отдельный посвящен предложениям КРТИ, комтранса и «Петербургского метрополитена» по подземке.



Реконструкция Речь идет о предложениях, которые чиновники добавляют к первому проекту Генплана. Насколько можно судить, у города много идей по реконструкции вестибюлей метро в так называемую «первую очередь» Генплана — то есть до 2030 года. Все заявки «Петербургского метрополитена» упаковать туда конкретные станции учтены комиссией. Это станции «Политехническая», «Фрунзенская», «Парк Победы», «Технологический институт», «Электросила», «Чернышевская» (уже в реконструкции — Прим.ред.), «Площадь Восстания-1», «Площадь Восстания-2», «Площадь Ленина-1», «Площадь Ленина-2», «Кировский завод», «Нарвская», «Московские ворота», «Балтийская», «Шушары» (что характерно, в числе самых молодых станций в городе, ей нет и 4 лет), «Гражданский проспект», «Петроградская», «Автово», «Площадь Александра Невского-2». Кроме того, в первую очередь Генплана включат также реконструкцию трех депо — «Невское», «Южное» и «Автово».





Практика показывает, что если начинают именно реконструкцию, а не о частичный ремонт, то вестибюль всегда закрывается на время работ. О том, что ряд станций из перечисленных ждет перестройка, уже было известно. Не считая закрытой на полтора года «Чернышевской», это южный участок синей линии метро. Глава метрополитена Евгений Козин говорил, что «Фрунзенскую» предполагают закрыть в конце 2023 года до 2025-го, но сроки могут и сдвинуть. Речь идет о строительстве на месте нынешнего приземистого вестибюля многоэтажного единого диспетчерского центра подземки: «паука» здесь отменили, но архитектура все равно осталась противоречивой.



В 2024 и 2027 годах должна бы настать очередь ее ровесников и товарищей по типовому проекту — «Парка Победы» и «Электросилы», их тоже будет не узнать после реконструкции. «Удельной» и «Озеркам» прочили капремонт, но тоже с полным закрытием (в 2024–2025 и 2025–2026 соответственно).



«Технологический институт-2» и выход с «Площади Ленина» на Боткинскую вписывали на 2026 и 2027 годы. Кроме того, «Фонтанка» рассказывала о письме метрополитена, где говорилось, что по-хорошему в 2026–2030 годах необходимо поочередно реконструировать оба вестибюля «Площади Восстания», начиная со второго.



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В проект Генплана не только «забыли» включить станции метро, но и вписали лишние. В частности, согласно первой версии документа, на реконструкцию должны уйти «Приморская», «Проспект Большевиков», «Проспект Просвещения» и «Пионерская» (которая, кажется, выбрала кредит закрытий на много лет вперед). Всех их записали в так называемый «расчетный» период», то есть 2031–2040 гг., но, судя по тому, что указано в протоколе, в этом интервале собирались только начать, а работы провести в 2039–2048. Это уже неважно: комтранс и метрополитен сообщили комиссии, что произошла ошибка: «Реконструкция указанных станций в настоящее время не запланирована».



Строительство Это болезненный вопрос, и сарказм читателей «Фонтанка» предвидит: поменять даты на бумаге проще, чем открыть хотя бы одну станцию за 4 года. Тем не менее Генплан не просто бумага, это обоснование для всей стройки на ближайшие десятилетия.



«Фонтанка» неоднократно рассказывала о графике, который для Смольного разработал ЛМГТ и в котором учтены все новые линии и станции. Впоследствии его чуть поменяли, и теперь в 2024–2030 годах хотят построить аж 21 станцию (раньше меньше, но открытия 2032-го переписали на 2 года поближе и тем самым добились «бумажного» ускорения). Сейчас схема выглядит так.



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В проекте Генплана есть разбивка по линиям, а также конкретным станциям и вестибюлям. Надо помнить: кое-что комитеты просят изменить, об этом ниже. Чтобы понимать разбивку: «первая очередь» — это до 2030 года, «расчетный период» — это 2031–2040, «прогнозируемый период» — до 2050 года.



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Как легко заметить, в первой очереди, то есть до 2030 года, не так много: оранжевая линия от «Горного института» до «Морского фасада», коричневая от «Путиловской» до «Каретной» (это отдельная музыкальная история), она же от «Казаковской» до «Сосновой Поляны» (интересные новости по ней — здесь), депо «Красносельское» и «Правобережное», станция «Кудрово» (хотя перегон к ней указан только до границы с областью, это же городской Генплан), зеленая линия до «Каменки» (здесь хотя бы уже раскочегарили проходческий щит) и фиолетовая до пересадочного с ней «Шуваловского проспекта». Ну и конечно, первый выход с «Театральной». Почему-то нет самих строящихся станций «Горный институт», «Казаковская» и «Путиловская», но их, судя по замечаниям метрополитена, ошибочно указали как уже существующие. То ли поторопились, то ли собираются без спешки принимать Генплан, станции-то должны открыть уже в 2024-м.



Однако каким-то чудом в ближайшие планы пробралась еще и северная дуга по-своему легендарной кольцевой линии (два перегона от «Лесной-2» до «Горного института» и от «Горного института» до «Ладожской-2»). В период до 2030-го вписали «Петроградскую-2», «Василеостровскую-2», «Кантемировскую», вторые вестибюли «Комендантского проспекта», «Сосновой Поляны», «Казаковской», «Броневой-1», «Приморской», «Боровой». И еще почему-то — продолжение красной линии за «Проспект Ветеранов» через «Александрино» до «Проспекта Маршала Жукова». Плюс депо «Арсенальное». Комитеты оптимизма разработчиков не оценили: в протоколе комиссии они просят все это убрать подальше, в основном — на расчетный период до 2040 года, но кое-что — и вообще за горизонт.



Остальные «переносы» — из того далекого будущего, где все теряется в тумане согласований и проектов. К примеру, станцию «Улица Коммуны» записали в четвертую декаду столетия, а надо в пятую. КГА просит к середине века «предусмотреть альтернативный вариант трассировки продолжения Кировско-Выборгской линии метрополитена в Пушкинский район для улучшения транспортного обеспечения города-спутника Южный». И так далее. Наверное, это тоже важно, все предложения — в файле ниже.





Напоследок — немного актуального. Это предложение внесли под сотню физлиц, и примерно можно предположить, где они живут. Звучит оно очень вежливо: «Изыскать техническую возможность, детально проработать этот вопрос и определить конкретную территорию в Генплане под размещение станции метро в жилой зоне поселка Шушары». В какой транспортной реальности живет этот поселок, «Фонтанка» рассказывала неоднократно, а запланированный на конец июля саммит «Россия — Африка» так и вовсе сделал его похожим на Кронштадт до строительства дамбы. Комиссия решение по этому запросу отложила.



Николай Кудин, «Фонтанка.ру»