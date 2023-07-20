Размытые перспективы. Новая линия петербургского метро уперлась в подземные воды

Фото: Огнев Михаил/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Метро до «Сосновой Поляны» сначала долго шло к проектированию, а теперь его предлагают двигать. Осталось убедить чиновников, что строиться в подземных долинах — так себе вариант.

В середине июня из комитета по развитию транспортной инфраструктуры ушло письмо, рассказал «Фонтанке» собеседник, близкий к КРТИ. Адресатом была компания «Метрогипротранс», которая проектирует новые участки подземки для Петербурга и среди них — отрезок от строящейся станции «Казаковская» («Юго-Западная») до сугубо гипотетической «Сосновой Поляны» через «Брестскую», «Улицу Доблести» и «Петергофское шоссе».

В данный момент строится стартовый участок Красносельско-Калининской (коричневой) линии метро «Казаковская» — «Путиловская» (пересадочная с «Кировским заводом»), он должен быть сдан в 2024 году. Параллельно «Метрогипротранс» проектирует участок от «Казаковской» до «Сосновой Поляны» (запланирован на 2030 год), а недавно он же получил контракт на проектирование участка «Путиловская» — «Каретная» (запланирован на 2029 год).



Фото: ЛМГТ Поделиться Поделиться





Письмо явно было продолжением разговора: в нем комитет отвечал на какие-то более ранние запросы компании «о возможности корректировки проекта планировки территории» для этого объекта (городского документа, необходимого для любого проектирования и последующей стройки). И запросы эти, говоря современным языком, «обесценивал»: «...безусловное обоснование необходимости внесения изменений в ППТ на сегодняшний день отсутствует», а разъяснения МГТ «не являются достаточными». Вроде бы обычная бюрократическая переписка.



Однако источник «Фонтанки» говорит, что изменение ППТ, о котором явно просит МГТ, связано не с рядовыми причинами. По его словам, c осени прошлого года комитет получает сообщения от проектировщика о палеодолине на пути будущего участка метро. Это только звучит красиво, дилетанты употребили бы какое-нибудь другое слово: «плывун», а то и грозное для петербургского метро — «размыв».

Фото: ЛМГТ Фото: ЛМГТ Поделиться Поделиться





Под палеодолиной обычно понимают погребенный более современными отложениями остаток уже не действующего русла реки, с неустойчивым грунтом и большим количеством подземных вод, под Петербургом такого хватает. Современные технологии позволяют прокладывать тоннели и строить сооружения даже в таких местах, но это требует особых методов, включая заморозку грунта, такие работы по умолчанию дороже и сложнее. Что бывает, когда палеодолина оказывается сильнее строительных конструкций, многие помнят по знаменитому размыву на участке «Площадь Мужества» — «Лесная». Еще при строительстве этой линии в 1974 году метростроевцы столкнулись с водонасыщенными грунтами, произошли прорыв и авария. Однако задачу сдать станции к XXV съезду КПСС никто не снимал, эту зону заморозили с помощью жидкого азота и перегон достроили в срок. В 1995 году поддерживать постоянно текущий участок в нормальном состоянии уже стало невозможно, тоннель закрыли. Линия почти на 10 лет оказалась разорванной, и до 2004 года, пока строили обход, две станции связывал бесплатный автобус. За старыми затопленными тоннелями постоянно следят и время от времени предлагают новые способы их консервации. С плывунами метростроевцы сталкивались и в более поздней истории — достаточно вспомнить, как тонул при строительстве последний участок зеленой линии.



Как объясняет собеседник «Фонтанки», МГТ добивается от комитета созыва научно-технического совета, на котором, вероятно, попытается убедить всех в том, что трассу метро до «Сосновой Поляны» надо смещать. Только после этого город может выдать задание на корректировку ППТ. Кто и за какие деньги будет это делать (если будет) — вопрос; комитет знает, что «Метрогипротранс» предлагал исполнить корректировку самостоятельно и за свой счет. Интерес компании понятен: ей надо выполнять без просрочек и штрафов контракт, за который она долго и мучительно боролась с ЛМГТ. Но еще и так, чтобы этот проект можно было с уверенностью отправить в госэкспертизу, а потом еще и строить по нему.

«Фонтанка» подробно рассказывала о коллизии вокруг одного из крупнейших проектировочных подрядов для городской подземки последних лет, его стоимость составляет почти миллиард рублей. Изначально конкурс выиграл «Ленметрогипротранс» (ЛМГТ), главный конкурент «Метрогипротранса». МГТ оспорил это в ФАС и начал упирать на внутрикорпоративные проблемы ЛМГТ и недостаточные полномочия гендиректора. При повторном рассмотрении заявок выиграл уже «Метрогипротранс», а «Ленметрогипротранс» пошел в суды, где разбирательство шло около года. В итоге МГТ остался с контрактом.

Скорее всего, корректировка ППТ запустит цепочку изменений и в другой градостроительной документации, но это для инфраструктурных строек как раз в порядке вещей. Интересно, что и предпроектные работы по участку в свое время тоже выполнял «Метрогипротранс». Так что возникает вопрос: а почему вообще для него сюрпризом стало наличие плывуна прямо по ходу будущего тоннеля? Это может быть связано с тем, что на стадии предпроекта берут архивные данные, которые потом могут не совпасть с результатами уже полноценных проектных изысканий.



Собеседник «Фонтанки» приблизительно показал границы палеодолины, о которых МГТ сигнализирует комитету (оранжевая область на карте). По его словам, такие объекты не несут никакой угрозы наземным объектам, но идти через них на глубине — это отдельная задача.

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Комментарий МГТ подтверждает это. «В процессе проектирования «Метрогипротранс» выполнил геологические изыскания, по которым были определены параметры палеодолины в районе станции «Петергофское шоссе», — рассказали «Фонтанке» в компании. — Ее конечная глубина составила порядка 70 метров. Данное обстоятельство, хотя и безопасно для жилой застройки, создает значительный риск для строительства тоннелей метрополитена на большой глубине, так как заполняющий палеодолину грунт будет всем весом давить на тоннели. В связи с этим в процессе проектирования было изменено положение подземной части станции с сохранением пассажирских выходов на запланированных местах». Изменено, видимо, со стороны проектировщика, Смольный-то никаких решений пока не принимал.





«Фонтанка» запросила комментарий у КРТИ — о том, как находка влияет на проектирование. Ответ примечателен хотя бы тем, что там напрочь отсутствует любое упоминание о палеодолине. «Оптимальный вариант расположения трассы будущего отрезка Красносельско-Калининской линии метрополитена от станции «Казаковская» до станции «Сосновая Поляна» будет выбран после завершения инженерно-геологических изысканий, — сообщает комитет. — Они, согласно заключенному государственному контракту, должны быть выполнены до конца августа 2024 года. Вестибюли станций будут размещены на поверхности согласно утвержденному проекту планировки территории линейного объекта». «На данный момент документация на два начальных этапа работ по линии разработана и готовится к заходу в местную и федеральную экспертизы», — сообщили в МГТ в ответ на вопрос об исполнении контракта, не уточнив, впрочем, о каких этапах речь. По данным «Фонтанки», это как раз отрезок, который к «Петергофскому шоссе» отношения не имеет: инженерная подготовка территории и шахтные стволы на участке от «Брестской» до «Улицы Доблести». Лаконичный тон «Метрогипротранса» говорит о том, что компания, видимо, еще рассчитывает как-то донести свою позицию до комитета в рабочем порядке, а не через публичные заявления.

Кто следит за строительством метро в Петербурге, тот над шутками о неудачно выбранном для Красносельско-Калининской линии цвете не смеется. Но вообще на ней и правда словно клином сошлись все возможные проблемы и родовые черты городской отрасли. Строящийся участок обещано (в том числе президенту) сдать в 2024 году. Люди, близкие к процессу, уже в целом перестали отвечать на вопрос, насколько это реально. Посреди строительства заказчик решил вернуться к ранее предложенной схеме пересадки с «Путиловской» на «Кировский завод». Проект пришлось дополнять и заново отправлять в экспертизу, где он провел несколько месяцев и откуда вышел совсем недавно. Параллельно абсолютно технический контракт на мониторинг строительства пришлось проводить через антимонопольщиков и суды.

Фото: ЛМГТ Поделиться Поделиться





Проектировщика участку до «Каретной» тоже нашли не с первого раза, и интрига остается. «Фонтанка» рассказывала, что проигравшая на торгах московская компания «Бустрен РМ» с интересными и не вполне метростроевскими связями не утратила энтузиазма и желания вести переговоры со всеми участниками процесса. Так что в сложный процесс проектирования может зайти нежданный субподрядчик.

Фото: ЛМГТ Фото: ЛМГТ Поделиться Поделиться





Участок до «Сосновой Поляны», как уже говорилось выше, год провел в судах, хотя МГТ утверждал, что вел работы и в тот период за счет собственных средств. Для полноты картины не хватало плывуна на пути проектирования.





Николай Кудин, «Фонтанка.ру»