В КРТИ прокомментировали «зависшую» пересадку со станции «Кировский завод» на новую «Путиловскую»

В Петербурге до сих пор не скорректирована проектная документация по пересадочному узлу со станции «Кировский завод» на строящуюся «Путиловскую». Документы дважды разворачивала Главгосэкспертиза.
47news 13 декабря рассказывают о тяжелой судьбе контракта на корректировку документации по строительству первого участка коричневой линии метро «Юго-Западная» — «Путиловская» (должна как раз стать пересадочной с «Кировским заводом»). Сам он был заключен в 2014 году с «Ленметрогипротрансом», однако новый — на внесение изменений в проект — заключили в 2019 году с московским конкурентом ЛМГТ «Метрогипротрансом». По данным издания, именно у этой части возникли трудности с прохождением Главгосэкпертизы. Речь идет о том, какая именно механика будет выбрана для создания самой пересадки с Красносельско-Калининской линии на Кировско-Выборгскую.
Недавно назначенный глава КРТИ ответил корреспонденту 47news, что проблемы будут «мужественно решать». В данный момент по самому пересадочному узлу идут лишь подготовительные работы, в отличие от остального участка «Юго-Западная» — «Путиловская». Напомним, недавно схожая проблема по прохождению экспертизы возникла у подготовленных изменений в проект другого строящегося участка метро в Петербурге: «Спасская» — «Горный институт».
Подробнее о проблемах пересадки на строящейся коричневой линии метро — читайте в материале Виктора Смирнова на 47news.