В КРТИ прокомментировали «зависшую» пересадку со станции «Кировский завод» на новую «Путиловскую»

В Петербурге до сих пор не скорректирована проектная документация по пересадочному узлу со станции «Кировский завод» на строящуюся «Путиловскую». Документы дважды разворачивала Главгосэкспертиза.



47news 13 декабря рассказывают о тяжелой судьбе контракта на корректировку документации по строительству первого участка коричневой линии метро «Юго-Западная» — «Путиловская» (должна как раз стать пересадочной с «Кировским заводом»). Сам он был заключен в 2014 году с «Ленметрогипротрансом», однако новый — на внесение изменений в проект — заключили в 2019 году с московским конкурентом ЛМГТ «Метрогипротрансом». По данным издания, именно у этой части возникли трудности с прохождением Главгосэкпертизы. Речь идет о том, какая именно механика будет выбрана для создания самой пересадки с Красносельско-Калининской линии на Кировско-Выборгскую.