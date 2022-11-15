Проект метро до станции «Горный институт» не прошел экспертизу. Смольный не видит в этом проблем

Главгосэкспертиза дала отрицательное заключение на проектную документацию для участка оранжевой линии метро в Петербурга от «Спасской» до «Горного института». При этом объект строится несколько лет и в 2024 году должен быть сдан.
Согласно реестру Главгосэкспертизы, отрицательное заключение вынесено накануне, 14 ноября. Застройщиком, как известно, является Смольный и лице дирекции транспортного строительства, исполнителем — «Метрострой Северной столицы».
Участок Лахтинско-Правобережной линии до станции «Горный институт» является одним из двух, которые «Метрострой Северной столицы» достраивает после того, как сменил старый «Метрострой» в статусе генподрядчика города. Оба должны быть сданы уже в 2024 году.
Как пояснили «Фонтанке» в комитете по развитию транспортной инфраструктуры, «Метрострой Северной Столицы» в рамках госконтракта выполнил корректировку проектной документации. «В ходе проведения государственной экспертизы возникли требования, которые требуют представления дополнительных данных, для этого нужно дополнительное время, чтобы качественно отработать и внести изменения в проектные решения и в сметную документацию, — пояснили в пресс-службе. — Поэтому принято решение об отрицательном заключении. Доработанный проект будет направлен на повторную экспертизу. На производство работ и темпы строительства данное решение не повлияет».
Подробнее о том, как строятся объекты метро в Петербурге и как собираются строить следующие — читайте в материале «Фонтанки».