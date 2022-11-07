Зеленая пошла. Метро до «Планерной» подорожало вдвое и получило первый миллиард

Пока в ЗакСе спорили о подземных деньгах в бюджете, Смольный и «Метрострой Северной столицы» подписали допсоглашение на начало строительства зеленой линии метро за «Беговую» — в сторону «Планерной» через «Туристскую». Участок за год подорожал вдвое.
По данным «Фонтанки», на 7 ноября допсоглашение подписано обеими сторонами: со стороны комитета по развитию транспортной инфраструктуры — Александром Федотовым, который сменил Андрея Левакина в кресле руководителя; со стороны МССС — его гендиректором Владимиром Шмидтом. В титуле значатся другие, рабочие названия станций — участок от «Улицы Савушкина» до «Зоопарка». Речь идет о работах и одновременно — о составлении рабочей документации, но по одному, выделенному этапу строительства — а именно подготовительному.
У «Метростроя Северной столицы» действует большой рамочный контракт на строительство метро, общая сумма — более 600 млрд рублей, он продлен до 2032 года. Отдельные объекты запускаются специальными допсоглашениями. До этого момента они были подписаны на завершение начатых участков оранжевой (до «Горного института») и коричневой (от «Юго-Западной» до «Путиловской») линий, а также на реконструкцию «Чернышевской». Допсоглашение на продолжение зеленой линии — это запуск первого нового строительства в рамках контракта МССС.
Рабочая документация на подготовительный этап работ должна быть закончена не позднее Нового года, сама подготовка — до 31 мая 2023-го. «Фонтанка» писала, что среди прочего на этой стадии к стройплощадке должны привезти и собрать многострадальный проходческий комплекс «Надежда», которому долго не могли найти санатора. В идеальном мире с января по март его будут монтировать, потом — пусконаладка. Стоимость работ на подготовительном этапе — 952 млн рублей. Лимит финансирования на 2022 год — 797 млн, остальное — на 2023-й. Но речь об авансе; на практике основные работы — на 855 млн — будут выполнены после Нового года.
Этапность выполнения работ — не прихоть, а способ ускорить строительство. Напомним, именно на этом участке зеленой линии когда-то предлагали сдавать проектную документацию в экспертизу кусками — на каждые следующие 500 метров перегона: пока строится один, второй выходит с положительным заключением. Тогда по этому пути не пошли — как вообще не пошли по пути сохранения прежнего подрядчика города, «Метростроя». Теперь ситуация поменялась. «Проектирование и строительно-монтажные работы разделены на несколько этапов, — пояснили «Фонтанке» в КРТИ. — На проект по этому допсоглашению (подготовительный этап) в июне 2022 года получено положительное заключения госэкспертизы. Остальные этапы проекта ЛМГТ с 2019 года дорабатываются, и, соответственно, после положительного заключения на каждый из них можно заключать допсоглашение на строительно-монтажные работы».
Действительно, проект ЛМГТ («Ленметрогипротранс») сдал заказчику еще 3 года назад, до новой эры петербургского метростроения. Он же спроектировал участок фиолетовой линии от «Комендантского проспекта» до «Шуваловского проспекта», который станет пересадочной станцией с «Планерной», там две эти линии сойдутся. Однако проект так и не был утвержден и тем более запущен в стройку. ЛМГТ судился с КРТИ за неполученные, по его мнению, деньги, но одновременно подписался на корректировку собственной документации за 300 млн рублей.
Собственно, еще с тех пор известно, что речь об участке в 4,6 км, с пропускной способностью до 46 пар поездов в чаc, проходить его будут проходческим комплексом для двухпутных тоннелей. Обе новые зеленые станции будут мелкого заложения с одним вестибюлем на каждую. Что такое мелкие станции в местных грунтах, метростроители должны хорошо помнить по «Беговой», которая буквально тонула во время предфутбольного аврала в 2017 году, а потом неудержимо текла уже после ввода в эксплуатацию. «Метрострой Северной столицы» надеется, что опыт позволит избежать этих приключений.
Интересно, что первое же допсоглашение на новое строительство метро после смены городского подрядчика совпало по времени с 55-летием запуска самой зеленой линии. Еще одно совпадение, более практического толка, — именно сейчас городские власти судят да рядят, сколько денег выделить на строительство метро в бюджете. В 2022 году из 30 изначально запланированных миллиардов освоят 13 млрд — по крайней мере, так видит губернатор. Коснулось это сокращение и нового участка зеленой линии: изначально там планировали уже в этом году освоить 3,3 млрд, однако в изначальном проекте оставили менее 900 млн, губернаторская поправка отщипнула еще немного — порядка 80 млн. В общем, и так понятно по допсоглашению, что именно Смольный готов потратить до Нового года.
Адресная программа в проекте бюджета на следующие 3 года не разбита по объектам. Мы видим в целом, что каждый год предполагается тратить на строительство метро по 30 млрд рублей (хотя надеялись на 55 млрд в 2023 и 2024 годах).
Губернаторская поправка к проекту бюджета-2023, насколько можно судить, не трогала подземную часть транспортного строительства в отличие от надземной. 7 ноября ее обсуждали в бюджетно-финансовом комитете ЗакСа, но в свете уже строящихся объектов.
Что касается нового участка от «Беговой» до «Планерной», то в справочных материалах АИП к проекту бюджета 2023–2025 годов содержится общая сметная стоимость работ по нему — 87,7 млрд рублей. Для сравнения: в действующей версии бюджета 2022–2024 годов значится сумма 44,3 млрд.
Кроме того, теперь указано, что на 2023 год для этого объекта вписано 2 млрд рублей, на 2024-й — 1,6 млрд рублей, на 2025-й — 6,6 млрд рублей. Видимо, эти цифры будут двигаться либо будут двигаться сроки: согласно программе КРТИ, участок должен быть достроен в 2026 году.
Николай Кудин, «Фонтанка.ру»