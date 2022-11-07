Зеленая пошла. Метро до «Планерной» подорожало вдвое и получило первый миллиард

Пока в ЗакСе спорили о подземных деньгах в бюджете, Смольный и «Метрострой Северной столицы» подписали допсоглашение на начало строительства зеленой линии метро за «Беговую» — в сторону «Планерной» через «Туристскую». Участок за год подорожал вдвое.

По данным «Фонтанки», на 7 ноября допсоглашение подписано обеими сторонами: со стороны комитета по развитию транспортной инфраструктуры — Александром Федотовым, который сменил Андрея Левакина в кресле руководителя; со стороны МССС — его гендиректором Владимиром Шмидтом. В титуле значатся другие, рабочие названия станций — участок от «Улицы Савушкина» до «Зоопарка». Речь идет о работах и одновременно — о составлении рабочей документации, но по одному, выделенному этапу строительства — а именно подготовительному.