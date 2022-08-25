Опубликованы проекты планировки для новых северных станций петербургского метро

Смольный опубликовал проекты постановлений по утверждению ППТ для нескольких транспортных объектов. Среди них — перегоны зеленой и фиолетовой линий метро.
Документы опубликованы 25 августа. Один из них касается участка Фрунзенско-Приморской линии от «Комендантского проспекта» до «Шуваловского проспекта». Согласно ему, протяженность перегона составит 3,04 км, пропускная способность — 17,5 тысячи человек в час.
Второй относится к участку Невско-Василеостровской линии от «Беговой» через «Туристскую» к «Планерной», которая и должна стать пересадочной с «Шуваловским проспектом» (официально ее называют «Зоопарк»). Его длина — 4,6 км, он должен пропускать 40 пар поездов в час.
«Фонтанка» рассказывала, что эти участки — первые в очереди на заключение допсоглашений к рамочному контракту между «Метростроем Северной столицы» и КРТИ, а значит — и на начало строительства. Зеленый участок ждут в 2026 году, фиолетовый — в 2028-м. При этом сам Смольный признает, что для соблюдения графиков требуется ускорение процессов и увеличение авансирования подрядчика.