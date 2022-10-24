Освоили меньше половины. Смольный вдвое снижает расходы на строительство метро в 2022 году

При осенней корректировке бюджета 2022 года губернатор Александр Беглов предложил срезать 17 млрд рублей со строительства метро. Это больше половины от того, что изначально закладывали в программу.
Согласно губернаторской поправке к проекту корректировки бюджета, расходы адресной программы на строительство метро снижаются на 17,1 млрд — при том, что в действующей версии бюджета они составляют 30 млрд рублей.
Больше всего снимают со строительства коричневого участка «Юго-Западная» — «Путиловская» (13,1 млрд). 2,1 млрд снимают со строительства станции «Горный институт». Именно эти два объекта находятся в более или менее завершающей стадии, ввод обоих пока запланирован на 2024 год.
«Фонтанка» подробно рассказывала о том, что КРТИ беспокоило выполнение АИП по строительству метро 2022 года. Комитет настаивал на нескольких мерах для ускорения процессов. При этом не секрет, что часть конкурсов, объявленных «Метростроем Северной столицы» весной, не состоялись из-за неопределенности на рынке.
Одновременно Беглов своей поправкой предложил направить 14 млрд рублей в уставный капитал «Метростроя Северной столицы» для выкупа арендованного пока у старого «Метростроя» оборудования и производственных площадок.