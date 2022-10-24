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    Освоили меньше половины. Смольный вдвое снижает расходы на строительство метро в 2022 году

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    15 комментариев

    При осенней корректировке бюджета 2022 года губернатор Александр Беглов предложил срезать 17 млрд рублей со строительства метро. Это больше половины от того, что изначально закладывали в программу.


    Согласно губернаторской поправке к проекту корректировки бюджета, расходы адресной программы на строительство метро снижаются на 17,1 млрд — при том, что в действующей версии бюджета они составляют 30 млрд рублей.

    Больше всего снимают со строительства коричневого участка «Юго-Западная» — «Путиловская» (13,1 млрд). 2,1 млрд снимают со строительства станции «Горный институт». Именно эти два объекта находятся в более или менее завершающей стадии, ввод обоих пока запланирован на 2024 год.

    «Фонтанка» подробно рассказывала о том, что КРТИ беспокоило выполнение АИП по строительству метро 2022 года. Комитет настаивал на нескольких мерах для ускорения процессов. При этом не секрет, что часть конкурсов, объявленных «Метростроем Северной столицы» весной, не состоялись из-за неопределенности на рынке.

    Одновременно Беглов своей поправкой предложил направить 14 млрд рублей в уставный капитал «Метростроя Северной столицы» для выкупа арендованного пока у старого «Метростроя» оборудования и производственных площадок.

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    Комментарии 15

    Danik24 Окт 2022 в 20:57
    Зсд, втб, метро! Смольный покупает воздух за деньги горожан!
    Может надо все же что-то в консерватории подправить?!
    Впрочем, и там тоже огромная дыра!
    Город-дыра! Или это про смольный?
    +0−0
    ost-2124 Окт 2022 в 20:36
    Как удобно то, и под землей ничего не видно и вроде как стрительство идет, давайте им в собственность тонели еще выкупим и с проходящих поездов плату брать а сперва найдем частного инвестора которому весь город будет ежегодно бюджет отдавать за открытие зеленого семафора.
    +0−0
    mailbox24 Окт 2022 в 20:29
    прекратить все стройки, пока не будет продолжения красной ветки по ветеранов!!!
    +0−0
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