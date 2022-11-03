Это вы поспешили. Большой Смоленский мост притормаживают на старте

Из адресной программы по строительству транспортной инфраструктуры Петербурга с легкой руки губернатора вычеркнули 8 млрд рублей. Это не метро похудело, вопреки обыкновению, это долгожданный мост.
Поправка губернатора к проекту бюджета 2023-го появилась накануне. При составлении главного финансового документа в этом году Смольный пошел по модному теперь пути секретности — и одновременно наименьшего сопротивления. Адресная программа — список того, что и за сколько город намерен построить — теперь публикуется в обобщенном виде, без разбивки на объекты. То есть раньше можно было посмотреть: на такую-то улицу закладывали миллиард, осенью при корректировке бюджета оставили 50 млн — понятно, не освоили. Теперь не так. В проекте бюджета на 2023 год, принятом в первом чтении, мы видим общий объем программы — 204 млрд рублей, и видим, сколько выделяют всего на госпрограмму «Развитие транспортной системы» — 63 млрд рублей. Ну и знаем со слов комитета финансов, что на строительство метро заложены 30 млрд. Остальное сокрыто в общей сумме туманом планирования — видимо, «чтобы никто не догадался».
Поправка губернатора снимает с программы «Развитие транспортной системы» 8 млрд рублей. Собеседник «Фонтанки» в строительном блоке рассказал, что речь идет о Большом Смоленском мосте. По его словам, изначально на 2023 год записали порядка 15 млрд рублей. Теперь планы урезают на 60%.
История Большого Смоленского моста в створе одноименного проспекта и улицы Коллонтай — это история больших и долгих ожиданий. Еще в 2009 году он был в списке насущных проектов, реализацию просматривали до 2015-го, даже предпроект сделали. Потом все утихло, настало время инфраструктурной экономии, к вопросу возвращались в основном общественники. Однако год назад состоялся сеанс оживления этого проекта — как водится, с участием президента (вспомните КАД-2 или петербургскую консерваторию).
Когда решили концептуально, перешли в практическую плоскость. Проектированием шестиполосной переправы занимается компания Setl Group за свой счет. Как пояснили «Фонтанке» в комитете по развитию транспортной инфраструктуры, ориентировочный срок окончания проектирования — конец апреля 2023 года. Дальше, по идее, экспертиза — и надо начинать строить (Setl Group заявлял, что и на этом этапе планирует участвовать).
Без готового проекта сложно говорить о стоимости и сроках — он может оказаться и хрустальным, инженерной работы. Однако, по данным «Фонтанки», ориентировочно на период 2023–2032 гг. закладывали 50 млрд рублей — это предложения КРТИ к законопроекту о бюджете. Ранее горизонт окончания работ устанавливали на 2028 год, а затем на 2030-й.
Сам по себе бюджет смотрит только на три года вперед, так что и раскладку рекомендовали лишь на 2023–2025 гг.: 14,6 млрд, 12,2 млрд и 7,1 млрд, соответственно. Судя по поправке губернатора, финансовый старт проекта сочли чересчур резвым.
Вариантов, с чем это может быть связано, несколько. Первый: понимание, что такой объем все равно не освоят, так произошло со строительством метро в 2022-м.
Второй: предполагаемое сокращение доходов бюджета от налога на прибыль организаций. Дело в том, что институт консолидированных групп налогоплательщиков (КГН) упраздняется, а ведь именно в таком статусе выступает переехавший в Петербург «Газпром». И губернатор, и петербургские депутаты в Госдуме (правда, не все) ждут из-за этого сокращения доходов — только в 2023 году на 77 млрд рублей, а дальше — больше. Напомним, в качестве источника финансирования для Большого Смоленского моста Cмольный называл налоги «Газпрома». В своем тревожном письме о перераспределении налогов от КГН депутаты так и писали: «Приведет к невозможности исполнения городом своих обязательств. В частности — к приостановке уже начатого строительства крупных транспортных развязок, путепроводов и социальных объектов».
Третий: любое перераспределение средств внутри бюджета означает, что кому-то нужнее. Внутри городской АИП сравнимую добавку от губернатора ко второму чтению законопроекта получил комитет по инвестициям — почти 12 млрд рублей на трамвайную линию Купчино — Шушары — Славянка. Если помнить, что деньги в бюджете не окрашены, можно обратить внимание также на 20-миллиардный рост резервного фонда.
Между тем сокращение финансирования на конкретный год не значит, что проект под угрозой. Под него активно подкладывают документы. Например, генплан — который, впрочем, докатится до правительства только весной 2023 года. В проекте документа указано, что мост — это часть трассы от пр. Стачек до пр. Энергетиков. «Примерами дуговых магистралей в центре города являются Садовая ул., Литейный, Владимирский и Загородный проспекты, набережные р. Фонтанки и Обводного канала, а на периферии дуговые магистрали, включающие в себя Благодатную ул., ул. Салова, пр. Энергетиков, пр. Маршала Блюхера, — говорится в обосновывающих материалах. — К сожалению, эта связь полноценно не работает из-за отсутствия моста в створе Б. Смоленского пр. — ул. Коллонтай, подходов к нему и продолжения пр. Энергетиков с планировавшимися на нем развязками».
Считается, что, когда такая магистраль появится, она «обеспечит дополнительную связь левого и правого берегов р. Невы, а также станет еще одной надежной широтной связью радиальных магистралей южной части города», дублируя ШМСД. Участок от Софийской до Энергетиков (то есть включающий переправу) назван первоочередным. А в целом Большой Смоленский мост включен в пять упакованных в генплан до 2048 года переходов через Неву: кроме него в списке мост или тоннель ШМСД, Арсенальный и Ново-Адмиралтейский мосты, а также недавно реанимированный Орловский (Среднеоохтинский) тоннель.
Градозащитная тематика, в которую неизбежно упирается любая стройка в относительной близости от центра Петербурга, решается сейчас тоже в интересах проекта. Для переправы — в том виде, как ее представляет Смольный, — необходимо снести несколько окрестных исторических зданий по проспекту Обуховской Обороны. На Совете по сохранению культурного наследия предлагали самое ценное поднять на колеса и перетащить метров на 20. В итоге Смольный предлагает поменять ключевой закон 820–7 о границах объединенных зон охраны, чтобы он допускал снос этих домов. «При рассмотрении вопроса строительства Большого Смоленского моста, в частности возможности демонтажа восьми зданий, дискуссию вызвало только одно здание, так как остальные перестроены в советский период и их исторический облик утрачен, — комментировал КГИОП. — На заседании Совета по сохранению культурного наследия при правительстве Санкт-Петербурга 23.11.2021 принято решение согласиться с возможностью внесения в Закон № 820–7 положения, вводящего особый режим использования [этой] территории в границах проектирования». Еще до этого депутаты ЗакСа «порезали» территории зеленых насаждений в интересах нескольких строительных проектов — в частности Цимбалинского путепровода и Большого Смоленского моста.
Николай Кудин,
«Фонтанка.ру»