Это вы поспешили. Большой Смоленский мост притормаживают на старте

Из адресной программы по строительству транспортной инфраструктуры Петербурга с легкой руки губернатора вычеркнули 8 млрд рублей. Это не метро похудело, вопреки обыкновению, это долгожданный мост.



Поправка губернатора к проекту бюджета 2023-го появилась накануне. При составлении главного финансового документа в этом году Смольный пошел по модному теперь пути секретности — и одновременно наименьшего сопротивления. Адресная программа — список того, что и за сколько город намерен построить — теперь публикуется в обобщенном виде, без разбивки на объекты. То есть раньше можно было посмотреть: на такую-то улицу закладывали миллиард, осенью при корректировке бюджета оставили 50 млн — понятно, не освоили. Теперь не так. В проекте бюджета на 2023 год, принятом в первом чтении, мы видим общий объем программы — 204 млрд рублей, и видим, сколько выделяют всего на госпрограмму «Развитие транспортной системы» — 63 млрд рублей. Ну и знаем со слов комитета финансов, что на строительство метро заложены 30 млрд. Остальное сокрыто в общей сумме туманом планирования — видимо, «чтобы никто не догадался».



Поправка губернатора снимает с программы «Развитие транспортной системы» 8 млрд рублей. Собеседник «Фонтанки» в строительном блоке рассказал, что речь идет о Большом Смоленском мосте. По его словам, изначально на 2023 год записали порядка 15 млрд рублей. Теперь планы урезают на 60%.



История Большого Смоленского моста в створе одноименного проспекта и улицы Коллонтай — это история больших и долгих ожиданий. Еще в 2009 году он был в списке насущных проектов, реализацию просматривали до 2015-го, даже предпроект сделали. Потом все утихло, настало время инфраструктурной экономии, к вопросу возвращались в основном общественники. Однако год назад состоялся сеанс оживления этого проекта — как водится, с участием президента (вспомните КАД-2 или петербургскую консерваторию).



Когда решили концептуально, перешли в практическую плоскость. Проектированием шестиполосной переправы занимается компания Setl Group за свой счет. Как пояснили «Фонтанке» в комитете по развитию транспортной инфраструктуры, ориентировочный срок окончания проектирования — конец апреля 2023 года. Дальше, по идее, экспертиза — и надо начинать строить (Setl Group заявлял, что и на этом этапе планирует участвовать).



Без готового проекта сложно говорить о стоимости и сроках — он может оказаться и хрустальным, инженерной работы. Однако, по данным «Фонтанки», ориентировочно на период 2023–2032 гг. закладывали 50 млрд рублей — это предложения КРТИ к законопроекту о бюджете. Ранее горизонт окончания работ устанавливали на 2028 год, а затем на 2030-й.



Сам по себе бюджет смотрит только на три года вперед, так что и раскладку рекомендовали лишь на 2023–2025 гг.: 14,6 млрд, 12,2 млрд и 7,1 млрд, соответственно. Судя по поправке губернатора, финансовый старт проекта сочли чересчур резвым.



Вариантов, с чем это может быть связано, несколько. Первый: понимание, что такой объем все равно не освоят, так произошло со строительством метро в 2022-м.



Второй: предполагаемое сокращение доходов бюджета от налога на прибыль организаций. Дело в том, что институт консолидированных групп налогоплательщиков (КГН) упраздняется, а ведь именно в таком статусе выступает переехавший в Петербург «Газпром». И губернатор, и петербургские депутаты в Госдуме (правда, не все) ждут из-за этого сокращения доходов — только в 2023 году на 77 млрд рублей, а дальше — больше. Напомним, в качестве источника финансирования для Большого Смоленского моста Cмольный называл налоги «Газпрома». В своем тревожном письме о перераспределении налогов от КГН депутаты так и писали: «Приведет к невозможности исполнения городом своих обязательств. В частности — к приостановке уже начатого строительства крупных транспортных развязок, путепроводов и социальных объектов».



Третий: любое перераспределение средств внутри бюджета означает, что кому-то нужнее. Внутри городской АИП сравнимую добавку от губернатора ко второму чтению законопроекта получил комитет по инвестициям — почти 12 млрд рублей на трамвайную линию Купчино — Шушары — Славянка. Если помнить, что деньги в бюджете не окрашены, можно обратить внимание также на 20-миллиардный рост резервного фонда.



Между тем сокращение финансирования на конкретный год не значит, что проект под угрозой. Под него активно подкладывают документы. Например, генплан — который, впрочем, докатится до правительства только весной 2023 года. В проекте документа указано, что мост — это часть трассы от пр. Стачек до пр. Энергетиков. «Примерами дуговых магистралей в центре города являются Садовая ул., Литейный, Владимирский и Загородный проспекты, набережные р. Фонтанки и Обводного канала, а на периферии дуговые магистрали, включающие в себя Благодатную ул., ул. Салова, пр. Энергетиков, пр. Маршала Блюхера, — говорится в обосновывающих материалах. — К сожалению, эта связь полноценно не работает из-за отсутствия моста в створе Б. Смоленского пр. — ул. Коллонтай, подходов к нему и продолжения пр. Энергетиков с планировавшимися на нем развязками».

