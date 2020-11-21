Презентация 26 дошедших до финала инициатив закончилась вечером 19 ноября. Следующий этап — онлайн-голосование, которое продлится до конца недели. Вопрос непраздный: победителям фонд обещает помочь в продвижении и проработке проектов. Среди идей, как обычно, много зелени и транспорта, но кое-что выдает петербургский стиль: кому-то не хватает мостов и хороших набережных, кто-то — спасает уточку.



Многие инициативы традиционно касаются локального благоустройства, но нашлось место креативу. Предложили, например, создать сеть бассейнов под открытым небом. Идею Ирина Зайцева объяснила вполне понятно: долгое время страдала от вечной головной боли, врач посоветовал закаляться, после нескольких походов в пока единственный в городе бассейн без крыши в Красногвардейском районе девушка снова почувствовала себя здоровой. Проблема в том, что бассейн этот вечно загружен, так что она собирается разработать серию типовых проектов таких площадок и показать городу. Вариантов реализации много — можно обойтись дворовым бассейном на базе школы, замахнуться на целый спортивный комплекс или даже добиться выделения аква-зоны в Финском заливе.



Анастасия Лапшангская, презентуя свой проект, тоже не обошлась без истории. Возле дома она установила грядку-компостер — землю подкармливают остатками еды с кухни, а осенью грядка дает овощной урожай. По ее словам, половина мусора, который попадают в баки из квартир, состоит из органики и, вопреки распространенному мифу, не разлагается на свалках. Если создать где-то в городе еще одну образцовую грядку, то идеей могли бы вдохновиться и другие петербуржцы, а дальше компостеры объединили бы на онлайн-карте.



Кого-то куда больше волновала судьба заброшенной усадьбы у Октябрьской набережной. Дмитрий Белоног попросил помочь отдать горожанам старинную Дачу Чернова, которая сейчас принадлежит ПО «Радио», а в будущем, по его информации, может перейти в руки Минобороны. В здании уникальные витражи и винтовая лестница, двери с родовыми гербами первоначальных владельцев, вокруг, за забором, — пространство с прудом, в котором плавает одинокая уточка. Там, по мнению автора, могла бы появиться детская площадка, а в самой усадьбе — ресторан или книжный магазин. Осталось только договориться с чиновниками; не совсем понятно, впрочем, хватит ли на это административного ресурса московских учредителей фонда.



Сразу две группы авторов жаловались на нехватку мостов в Петербурге — летом «Фонтанка» тоже обращала внимание, что их почти перестали строить. Дмитрий Горохов на презентации своего проекта обошелся фотографиями уже спроектированного Большого Смоленского моста и скриншотами закрепленного за ним места расположения в Генплане. Проблема в том, что проект переправы в створе улицы Коллонтай подготовили 5 лет назад, но дальше дело не сдвинулось. Он предлагает начать собирать подписи, писать блогерам и в органы власти. На вопрос, зачем еще один мост через главную реку, если его и так перекинут по проекту Широтной магистрали, отвечал: он предназначен только для личного и грузового транспорта, а об автобусах, велосипедистах и пешеходах как будто забыли. ШМСД, к слову, и правда скоро начнут строить, но мост в данном случае не догма. По данным «Фонтанки», у идеи тоннеля до сих пор остаются сторонники.

Павел Коржавин как раз, наоборот, предлагает новый проект моста — пешеходного, через Малую Охту. Через речку, конечно, уже перекинут Малоохтинский мост, но для пешеходов и велосипедистов он, по мнению Павла, крайне неудобен: чтобы попасть с одноименной набережной на Свердловскую, нужно преодолеть два лестничных пролета, маломобильному населению и вовсе единственная дорога — до Комаровского моста. Чтобы не запирать навигацию, новая переправа в идеале должна складываться или держаться на поворотном механизме.



По части концепций аншлаг наблюдается на Невском проспекте и площади Восстания — как, впрочем, и в жизни. Главную улицу города Ева Дурыничева предлагает сделать для Петербурга своеобразными Елисейскими полями: весь общественный транспорт просит поместить на центральную полосу дороги и отказаться от 15 маршрутов автобусов и троллейбусов в пользу одного-единственного трамвая — чтобы остановки не мешали прохожим на тротуарах. Подземные переходы продублировать наземными, их коридоры наполнить туалетами и парковками; площадь на пересечении Думской и Невского под общественное пространство забрать у туристических автобусов и водителей; место на канале Грибоедова застолбить за уличными музыкантами — напомним, не так давно полиция активно зачищала от них улицы. Еще одна идея — добавить жизни кварталу у площади Восстания. Кольцо вокруг стелы Дмитрий Алексеенко хочет убрать, значительный кусок у вокзала отдать под деревья, лавочки и фонтаны, Лиговский проспект и Миргородскую улицу озеленить, а Гончарную — сделать полностью пешеходной.



Если подходить к проблемам привокзального района менее радикально, то можно сосредоточиться на одной только площадке у «Галереи». Отделить поток людей с пакетами от тех, кто с чемоданами тащится на вокзал, Вероника Буркина хотела бы островками из зелени, а подсветкой отметить границы маршрутов. В этой идее не забыты и музыканты, для которых приготовлена отдельная площадка. Петербургские депутаты, кстати, тоже недавно предложили уличные концерты легализовать, загнав их в рамки закона. Артистов это не порадовало, они в ответ объединились в профсоюз, чтобы бороться с законодателями.



Общественные места — главный хит конкурса. В Красносельском районе виртуально устанавливают места для сидения на спусках к воде у Дудергофского канала; в Яблоновском саду в Невском районе предлагают разбить эко-парк; в Василеостровском хотят благоустроить стихийный пляж на Острове Декабристов. Наземных переходов, понятной навигации и зон отдыха добиваются у станции метро «Новочеркасская», у «Волковской» требуют сквер на месте пустыря, который отдан под строительство храма.



В ЖК «Царская столица» у площади Восстания муниципалы хотят установить большие качели, площадку для выгула собак, поле для мини-футбола и высадить растительность. «Фонтанка» писала об этом комплексе — на земельных участках не оказалось места для устройства выезда из нескольких корпусов, построенная Военная улица частично пролегла на территории РЖД, и теперь ее никто не хочет ремонтировать. Снова звучит в списке идей и Воскресенская набережная — местные давно пытаются добиться от властей разрешения на установку туалетов, скамеек, урн и кадок с деревьями, но пока получили согласование только на тележки с мороженым.



Вопреки ожиданиям. не так много говорили о велосипедизации Петербурга, свой проект ей посвятила только группа студентов СПбГАСУ. Суть в том, чтобы разом решить проблему с велопарковками: там, где не хватает места на тротуарах, поставить прицепы с зеленью и стоянками; сами парковки же составлять из модулей — то есть, вместо единой громоздкой конструкции на 10 двухколесных ставить несколько отдельных станций вдоль фасадов — тогда велосипеды не будут мешать прохожим.

