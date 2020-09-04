Жители ЖК «Царская столица» устали добиваться от города ремонта десятка ям на Военной улице. Решать будущее не существующего по документам проезда Смольному пришлось на совещаниях с Росимуществом и РЖД.

автор фото Александра Сидоркина / «Фонтанка.ру»

Председатель совета одного из многоквартирных домов ЖК «Царская столица» Вячеслав Анохин показал «Фонтанке» свою четырехлетнюю переписку с чиновниками. Комплекс расположен в центре города — рядом с Московским вокзалом, на участке между Полтавским проездом, Миргородской, Кременчугской, Атаманской улицами и полосой отвода Октябрьской железной дороги. Предмет обсуждения — ямы на участке Военной улицы, единственном выезде из подземных паркингов домов первой очереди. Дело в том, что на земле эта дорога есть, но в бумагах, по словам Смольного, — нет. Обслуживать объект нет оснований ни у комитетов, ни у администрации Центрального района, ни у застройщика.



Правовой статус дороги на Военной улице жильцов домов какое-то время не сильно беспокоил — райадминистрация оперативно ремонтировала ямы после жалоб местных жителей на портале «Наш Санкт-Петербург». Еще в 2018-м о залатанных дырах отчитались через месяц после получения обращений. Когда с назначением Александра Беглова на пост врио губернатора у Центрального района сменилось руководство, с ямами начались трудности.

Очередные фотографии проезда появились на портале в марте 2019-го, но залатали их только к 20 июня — спустя 9 дней в этот ЖК как раз приехал баллотирующийся на губернаторских выборах Беглов. «Итак, срочные поручения: ликвидировать свалку, привести в порядок этот ужасный забор на улице Военной, в этом году сделать полноценный ремонт улицы (пока сделан ямочный), обустроить велодорожки», — распорядился он на своей странице «ВКонтакте». Но в 2020 году дорогу ремонтировать перестали вовсе, а жители начали получать на портале «Наш Санкт-Петербург» отказы районной администрации.

автор фото Александра Сидоркина / «Фонтанка.ру» автор фото Александра Сидоркина / «Фонтанка.ру» автор фото Александра Сидоркина / «Фонтанка.ру» автор фото Александра Сидоркина / «Фонтанка.ру»

Выполнять поручение главы города в части ремонта чиновникам пришлось коллегиально. «Фонтанке» известно как минимум о трех совещаниях в Смольном с профильными комитетами: по благоустройству, по градостроительству и архитектуре (КГА), по экономической политике и стратегическому планированию, комитетом имущественных отношений (КИО), на встречах присутствовало еще руководство Центрального района, Росимущество и ОАО «РЖД». Дело в том, что после строительства ЖК расстояние от выходящих на запад стен до границы выделенной застройщику для строительства дома территории составило всего пару метров. Кусок проблемной дороги пролег по части большого земельного участка, на котором расположены пути Октябрьской железной дороги (ОЖД) и Московский вокзал. Она принадлежит Российской Федерации и сдана в аренду РЖД.

Фото: Скриншот публичной кадастровой карты. Желтым выделен участок, который арендует ОАО «РЖД» Фото: Скриншот публичной кадастровой карты. Желтым выделен участок, который арендует ОАО «РЖД»

За год проведения совещаний выяснить, кто все-таки должен ремонтировать ямы на Военной улице, так и не удалось. Ответственность за ремонт дороги Центральный район поначалу хотел возложить на застройщика. В ответ на обращения Анохина прошлой весной так и писали: «В связи с тем, что указанная улица используется только жителями и гостями ЖК «Царская столица» для проезда к многоквартирным домам и паркингам, в адрес застройщика указанных объектов (Группа «Эталон») направлено письмо с предложением выполнить работы по ямочному ремонту асфальтового покрытия».

«У компании нет обязательств и правовых оснований на обслуживание и проведение ремонта временного проезда, расположенного на месте Военной улицы, поскольку указанная территория не находится ни в собственности Группы «Эталон», ни в аренде у компании», — подчеркнули в пресс-службе компании.

Когда обороты переписки стали выше и жители достучались уже до вице-губернатора Николая Бондаренко, тот поручил администрации района наконец-то принудить ответственных лиц содержать проезд в безопасном и не аварийном состоянии. Центральный район закинул удочку в РЖД, в апреле даже предпринял попытку решить вопрос в судебном порядке. Но на неудовлетворительное состояние объекта жители и сами еще в прошлом году жаловались железнодорожникам. Те тогда сообщили, что провели комиссионный осмотр территории, в результате установили факт нахождения участка Военной на их земле, но никакой «автомобильной дороги» они в работе не задействуют и на балансовом учете она не состоит. Причины ремонтировать её, естественно, отпадают. В августе райадминистрация отозвала исковое заявление из арбитражного суда Петербурга и Ленобласти. «Иск отозван потому, что появилась возможность решить проблему мирным путем», — пояснили «Фонтанке» в ведомстве.



Почему выезд из подземного паркинга оказался на чужой территории, «Фонтанка» не узнала. «Разрешение на строительство и ввод объекта в эксплуатацию было выдано в строгом соответствии с требованиями законодательства, в частности с требованиями градостроительного плана, согласованного КГА, и градрегламентами», — подчеркнули в Госстройнадзоре.

Судя по переписке Анохина с чиновниками, то, каким образом на месте Военной улицы в принципе появился этот проезд, — тоже интрига.В комблаге написали, что в перечне автомобильных дорог общего пользования регионального значения эта дорога не состоит «и по сути является объектом благоустройства территории Центрального района Санкт-Петербурга». Больше информации Анохину дали в аппарате вице-губернатора Николая Бондаренко: согласно проекту планировки и проекту межевания территории на месте существующего проезда предусмотрено размещение Военной улицы. А то, что там есть сейчас, «построено без соблюдения требований к автомобильным дорогам одновременно с жилым комплексом "Царская столица"», развела руками начальник аппарата Олеся Матюхина.



В РЖД также говорят, что проезд является несанкционированным. В ГК «Эталон» не ответили на вопрос, имеет ли компания отношение к строительству проезда. Но подчеркнули: «При реализации жилого комплекса «Царская столица» Группа «Эталон» своевременно и в полном объеме выполнила все обязательства перед жителями и городом.

В ОЖД «Фонтанке» подтвердили, что готовы передать участок городу и все еще ждут запросов от профильных комитетов. Но на данный момент они не поступали. Почему этот узел противоречий до сих пор не распутан, в целом ясно из тех же писем. На месте разбитого проезда предусмотрена пробивка Военной улицы до Обводного канала, при этом часть его — около 350 метров в длину — находится в аренде у РЖД, а остаток является территорией, не имеющей ведомственной принадлежности. Раздел земельного участка возможен только после утверждения проекта планировки и проекта межевания линейного объекта. Этим должен заниматься комитет по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ). Но там сообщают, что мероприятия по строительству улицы вдоль железной дороги госпрограммой до 2023 года не предусмотрены. На просьбу администрации все-таки включить объект в программу, там отказали по причине отсутствия нераспределенного лимита средств и необходимости выделения дополнительного объема финансирования.



«В настоящее время комитетом по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга ведется разработка проектно-сметной документации 60 объектов строительства и реконструкции улично-дорожной сети. На реализацию только разрабатываемых проектов необходимо порядка 100 млрд рублей. При существующих объемах бюджетного финансирования на это потребуется 8–10 лет», — отметили в комитете.

«Администрацией Центрального района предпринимаются необходимые действия для благоустройства указанной территории, — сообщили в райадминистрации. — На данный момент прорабатывается вопрос о безвозмездной передаче части территории, (находящейся на правах аренды у ОАО » РЖД») из федеральной собственности в собственность Санкт-Петербурга в соответствии со статьей 39.31 Земельного кодекса РФ». Уточнить примерные сроки решения проблемы там не смогли.

ЖК «Царская столица» возводился на бывшей территории станции Московская-Товарная. После долгих обсуждений в Смольном её было решено перенести в район железнодорожной станции Шушары https://www.fontanka.ru/2005/09/05/148570/. Правительство утвердило проект планировки территории, ограниченной полосой отвода Октябрьской железной дороги, Полтавской, Атаманской и Кременчугской улицами, в 2012 году. Главным застройщиком поначалу должен был выступить «Росрегионпроект девелопмент» — хотя семья Якуниных отрицала какую-либо связь с компанией, известно, что её директор Валентин Чимпоакэ работал с сыном бывшего президента РЖД Андреем Якуниным. Компания получала разрешения на строительство, а непосредственно возведением ЖК в итоге занималась ГК «Эталон». Проект застройки квартала разрабатывало архитектурное бюро ООО «Евгений Герасимов и партнеры».



Елизавета Ивантей,

«Фонтанка.ру»

