Фото: Оксана Хавило Петербург зачищают от уличных музыкантов

Выступления уличных музыкантов в Петербурге теперь заканчиваются в отделах полиции - артистам выписывают штрафы за незаконное занятие земельного участка. По версии ГУ МВД, из-за многочисленных жалоб граждан.

С начала сентября правоохранительные органы задержали в Петербурге как минимум два десятка уличных музыкантов. Если раньше их встречи с сотрудниками полиции, в основном, заканчивались предупреждениями и просьбами упаковать инструменты, то теперь артистов сразу забирают в отделы. Протоколы об административном правонарушении выписывают за самоуправство и самовольное занятие земельного участка, а гитары и барабаны - даже изымают.



О том, что в Петербурге началась война с уличной музыкой, «Фонтанке» рассказали читатели. Антон Терехов, например, пожаловался, что уже пятый день сидит без гитары - 5 сентября ее изъяли правоохранители. В тот вечер, когда он выступал у Спаса-на-Крови, к нему подошли люди в форме. «После того, как они невнятно представились и не показали удостоверения, отвезли меня в 78 отдел полиции Центрального района и составили протокол», - возмущается он. Его обвинили по статье 7.1 Кодекса об административных правонарушениях - «Самовольное занятие земельного участка». Теперь Терехову грозит штраф в размере от 5 тысяч рублей - в зависимости от стоимости недвижимого объекта. В конце прошлого года протокол по этой статье, например, составили на активиста Гринписа, - правда, тогда речь шла о захвате более крупного участка: полукилометра Невского проспекта и еще воздушного пространства. (Группа людей в тот день выставила у Гостиного двора 11 бочек со знаками радиоактивности).



Похожую историю рассказывают участники группы «Дешевые драмы», которые выступают у станции метро «Невский проспект» на набережной канала Грибоедова. «Мы вышли на улицы только в июле, весь карантин сидели по домам, и поначалу даже не анонсировали наши выступления, чтобы не собирать большое количество людей. Обычно сотрудники полиции могли подойти и сказать: ребята, давайте потише, или сейчас заканчивайте», - вспоминает менеджер группы Оксана Хавило. Впервые за лето музыканты встретились с правоохранительными органами 4 июля - те лишь сфотографировали их и попросили уйти. Дальше группа регулярно сталкивалась с полицией по два раза в неделю, но общение все так же оставалось мирным. А 30 августа три молодых человека впервые уехали в 78 отдел полиции. Примерно через три часа вышли оттуда с протоколами об административном правонарушении по статье 19.1 КоАП «Самоуправство».



Задержаниями и «самоуправством» закончились концерты группы 31 августа и 3 сентября. А 8 сентября, когда на «площадку» вышел только вокалист Глеб Васильев, его повезли в отдел уже вместе со всем оборудованием. На этот раз в протоколе появилась та самая статья 7.1. За самовольное занятие земельного участка инструменты попросили оставить.

«Единичные случаи были в конце августа, и повально это началось с 1 сентября», - подтверждает администратор петербургского сообщества «Уличных музыкантов» Ольга Коленченко. По ее оценкам, их стали прогонять с Невского проспекта, улицы Рубинштейна, территорий у станций метро «Владимирская», «Сенная площадь» и «Василеостровская». «Задержаний с конфискацией оборудования на данный момент около 10 уже. Общее количество задержаний, если считать с повторными, думаю, сейчас уже больше 50 составляет», - говорит эксперт.



Фото: Светлана Стуликова

«Фонтанке» достоверно известно, что в режиме видеоконференцсвязи вопрос «охоты» на артистов ни с начальником ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти Романом Плугиным, ни с его заместителем Дмитрием Барановым не обсуждался. Из этого следует, что указания явно давали не они. Наш собеседник в УМВД по Центральному району пояснил, что задержания связаны с многочисленными звонками граждан в дежурную часть с самыми различными жалобами.



Как сообщили «Фонтанке» в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, с начала сентября в полицию Центрального района поступило 24 жалобы от жителей Петербурга на уличные концерты. По данным «Фонтанки», чаще всего недовольны либо обитатели расположенных рядом домов - громкой музыкой, - либо пешеходы, которые из-за толпы вокруг выступающих вынуждены выходить на проезжую часть, чтобы перейти дорогу. В том числе сетуют на невозможность соблюдать социальную дистанцию.

По каждой жалобе, как уточняют в полиции, выезжает наряд. Артистов доставляют в отдел, где проверяют, насколько их деятельность легальна. Иначе говоря - согласована ли она с администрацией района. Как правило, по итогам при наличии нарушений составляются протоколы по статьям 7.1 или 19.1 КоАП РФ. Статья 7.1 предусматривает изъятие техники.

Штрафовать гитаристов и барабанщиков за самовольный захват земельного участка, судя по всему, - решение самих правоохранительных органов. В профильном комитете Смольного по контролю за имуществом сообщили, что никогда не собирались наказывать граждан за уличные концерты. В компетенции ведомства только протоколы по статьям 44 и 16.1 закона Санкт-Петербурга об административных правонарушениях: первая касается продажи товаров в неустановленных местах, а вторая - самовольного размещения и перемещения элементов благоустройства. Звуковая аппаратура ими не является.



В выписанных протоколах, с содержанием которых ознакомилась «Фонтанка», характер нарушений описывается примерно одинаково. Задержанный осуществил проведение музыкального выступления с использованием звукоусиливающей аппаратуры вне предназначенных для этого мест в Санкт-Петербурге и без согласования культурно-массового мероприятия в установленном порядке с администрацией района. Словами «а именно пел песню» обязательно фиксируется и характер противозаконных действий. Так в документах появились «Панелька» исполнителя Хаски, «Слово мэра» Оксимирона и «Прорвемся! (Опера)» группы «Любэ».

Согласовывать культмассовое мероприятие, согласно тексту протокола, нужно было в порядке, установленном приказом губернатора Петербурга от 2 апреля 1999 года №28-п. По нему организаторы должны уведомить администрацию о мероприятии не позднее, чем за 15 дней, в заявке в числе прочего нужно указывать его цель и форму, сценарный план и регламент. Ведомство должно прислать положительный или отрицательный ответ, и, если не возражает против концерта, сообщить о мероприятии в комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности, и правоохранительным органам.



Как поясняют в администрации Центрального района, кроме этого организатору необходимо получить разрешение на проведение концерта и у других городских служб и профильных комитетов, если мероприятие затрагивает использование подведомственных им территорий. Например, выступления у метро нужно согласовывать с метрополитеном, в зонах зеленых насаждений - с комитетом по благоустройству. Концерты на некоторых площадках, в числе которых Дворцовая площадь и Невский проспект, может разрешить только комитет по культуре. “Также нужно быть готовым к тому, что на любое из таких мероприятий может прийти с проверкой полиция или администрация района, и организатор обязан предоставить весь пакет разрешительных документов”, - добавляют в райадминистрации. Проведение самого по себе уличного концерта сейчас в петербургском законодательстве отдельно не урегулировано, а законопроект, который предлагает узаконить выступления, депутаты внесли на рассмотрение парламента в марте 2020 года. Документ предполагает, что в городе появится список мест для выступлений музыкантов, комитет по культуре по заявке артистов будет выдавать им согласование на срок от одного месяца до полугода. Проект закона все еще ожидает первого чтения.



Елизавета Ивантей, «Фонтанка.ру»