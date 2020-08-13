Урнам и деревьям - нет. Мороженому - да. Как благоустройство Воскресенской набережной встретилось со Смольным

Смольный в лице целого ряда комитетов ответил на запрос муниципальных депутатов “Литейного округа” о благоустройстве Воскресенской набережной. Летом активисты Центрального района попытались своими же руками оснастить ее деревянными скамейками, но СПб ГУП “Мостотрест” снес их буквально через сутки. Судя по письмам чиновников, лавочек, урн, деревьев и велодорожек в скором времени там не появятся. Единственный шанс на жизнь есть у тележек с напитками и мороженым.

Воскресенская набережная - давний предмет внимания активистов и муниципальных депутатов. Ее широкие тротуары на участке от Литейного моста до Водопроводного переулка привлекают петербуржцев, но, по мнению неравнодушных, там не хватает скамеек, урн, велодорожек, да и вообще для этого места было бы неплохо разработать единую концепцию благоустройства. Заметную попытку решения проблемы еще 14 июня предприняли активисты движения “Центральный район за комфортную среду обитания”. Тогда они принесли на набережную в районе створа проспекта Чернышевского деревянные скамейки и настилы - лавки поставили в “карманах” тротуара у газонов, а настилы положили на ступени спуска. Такой инициативный вариант благоустройства обошелся активистам в 28 тысяч рублей. Части горожан идея понравилась - все скамейки и настилы в тот день были заняты горожанами. Другие называли начинание абсолютно не подходящим для исторической набережной. Так или иначе, активисты запустили сбор пожертвований в сообществе “ВКонтакте” и уже постфактум отбили половину затрат.



Но скамейки и настилы просуществовали на набережной ровно сутки. Уже к следующему вечеру их демонтировали сотрудники СПб ГУП “Мостотрест”. “Данная работа (то есть, демонтаж - прим. ред.) являлась обязательной в рамках недопущения препятствий... для обеспечения условий непрерывного безопасного движения транспортных средств и пешеходов по мостам и набережным, а также обеспечения чистоты и надлежащего состояния внешнего вида мостов и набережных”, - цитирует активист Ярослав Костров слова “Мостотреста”.

“Фактически сейчас проект раздербанен, - говорит Костров. - “Мостотрест” отвез скамейки на свою базу, на следующий день я забрал их на Евгеньевскую улицу, оттуда их позднее демонтировал ГУДП “Центр” (подведомственное учреждение комитета по благоустройству, отвечающее за уборку дорог в ряде городских районов, - прим. ред.). Я у них их тоже забрал и раскидал по дворам. Настилы вчера передали активистам в “Рыбацком”. На самом деле наш вариант действительно был похабным с точки зрения эстетики городских набережных и объектов культурного наследия, но это был эксперимент. Нужно воплощать реальный проект - конструктивный, вечный и долгосрочный”.



Логика чиновников в вопросе благоустройства Воскресенской набережной пусть не очень легко, но все же прослеживается в переписке депутатов МО “Литейный округ” со Смольным. Дмитрий Маркевич в начале июня направил в администрацию Центрального района письмо, в котором предложил обустроить набережную методом тактического урбанизма. Основные выделенные в обращении проблемы: недостаток скамеек, урн, точек продажи напитков и мороженого, туалетов, отсутствие разделения пешеходного и велосипедного потоков, нехватка пешеходных переходов на набережную и соседство с шумной дорогой. “Прошу рассмотреть возможность проработки концепции преобразования Воскресенской набережной”, - говорится в его обращении.

Воскресенская набережная, как оказалось, целиком находится не в ведении Центрального района, поэтому администрация переслала обращение в ответственные комитеты. Расклад ответственных лиц такой: сама набережная на содержании СПб ГБУ “Мостотрест”, подведомственного учреждения комитета по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ). Бульвар на ней входит в перечень зеленых насаждений общего пользования (ЗНОП) - за это отвечает комитет по благоустройству. Кроме того, Воскресенская набережная расположена в пределах единой зоны охраны и единой зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности, режим использования таких территорий в компетенции комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников (КГИОП). По вопросам торговых точек, соответственно - в комитет по промышленности, инновациям и торговле (КППИиТ). Ну а заказчиком разработки концепций развития и преобразования территорий должен выступать комитет по градостроительству и архитектуре (КГА).



Из кипы ответов, которые получил Маркевич, следует, что, в целом, все вроде бы не против украсить набережную, но не своими силами, не за свой счет, и не в ближайшие годы. В КГИОП оказались не против разработки единой концепции. Но только если при ее создании учтут ряд аспектов: сохранят существующую растительность, новую, как и установку малых архитектурных форм, согласуют с комитетом, а еще будут учитывать, что работы с углублением в грунт более, чем на полметра, должны производиться только после археологических разведок.

В КГА сообщили, что разработать единую концепцию благоустройства можно только в рамках тематического плана работ СПб ГКУ “Научно-исследовательский и проектный центр Генерального плана Санкт-Петербурга”. Он формируется в соответствии с приоритетными направлениями развития территории, и на 2020-2021 годы уже утвержден. Но сделать набережную приятнее для петербуржцев могло бы дополнительное озеленение. По запросу комблага КГА готов посодействовать в благоустройстве сквера на набережной.



Но комблаг поведал, что с Воскресенской все не так просто. Во-первых, на всей его территории проложены канализационные и водопроводные сети, тоннельные коллекторы, так что добавить туда новой растительности будет сложно. А во-вторых, это можно сделать только в рамках адресной программы по переустройству и восстановлению объектов зеленых насаждений, расположенных на территории ЗНОП, на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов. Средства на ее реализацию закладываются в бюджете. Поскольку состояние бульвара характеризуется как нормальное, в программу его не включали.

Идея установить на набережной дополнительные урны, как оказалось, тоже требует тщательной проработки. Дело в том, что их размещают в соответствии с адресной программой установки урн. Хотя на участках Воскресенской со стороны воды стоит только 4 урны, в целом на набережной их 17. “Установка дополнительного количества урн на Воскресенской набережной в 2020 году не планируется”, - резюмировали в комблаге.

Организацию велодорожек и разделение движения на тротуаре в КГА назвали изменением конструктивного и планировочного решения набережной. А это, соответственно, требует разработки документации по планировке территории для размещения линейного объекта. За это отвечает КРТИ. Но КРТИ, в свою очередь, ответил, что существующая конфигурация улично-дорожной сети в районе набережной оптимальна и учитывает исторически сложившуюся застройку. Сократить площадь для движения и стоянки транспорта, а также увеличить пешеходное пространство, конечно, можно. Но только в рамках реконструкции. Если появится градостроительная и проектная документация, составленная не только по техническим, но еще и экономическим основаниям, за счет внебюджетных инвестиций, комитет против не будет.

