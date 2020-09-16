В Петербурге легализуют уличных музыкантов. Место и время выступления им предстоит согласовывать

В Петербурге для уличных музыкантов хотят прописать места для выступлений и обязанность согласовывать свои выступления. Соответствующий законопроект Заксобрание Петербурга 16 сентября приняло в первом чтении, сообщает корреспондент «Фонтанки» из Мариинского дворца.

Документ внес на рассмотрение парламентский комитет по законодательству. «По факту деятельность уличных музыкантов сейчас находится вне закона. Мы предлагаем сделать первый шаг и предусмотреть перечень мест в Санкт-Петербурге, где уличным музыкантам можно было бы выступать на законных основаниях», — рассказал автор законопроекта, глава комитета Денис Четырбок.



Инициатива вводит в правовое поле понятие «уличного выступления», «участника уличного выступления» и «места проведения уличного выступления». Всю конкретику, в том числе порядок согласования, форму заявки и схему размещения, предстоит разработать исполнительным органам, в частности комитету по культуре. По мнению парламентария, порядка 6 точек можно организовать на Невском проспекте.

Четырбок отметил, что комитет по культуре в комментарии призывает использовать существующий порядок организации и согласования культурно-массовых мероприятий. Но обычному уличному музыканту согласовать таким образом свое выступление практически невозможно.

Также автор предложил рассмотреть идею лицензирования деятельности уличных музыкантов и возможность их регистрации в качестве самозанятых.

Депутаты на заседании высказали опасения, что реализация законопроекта может обернуться для музыкантов проблемами и против Заксобрания «запоет весь Невский». В частности, лидер «яблочной» фракции Борис Вишневский заявил, что в такой форме законопроект не решает проблему. По его мнению, необходимо всего лишь составить список мест, где можно беспрепятственно петь и читать стихи, ограничив только громкость. При этом депутат отметил, что максимальные 60 децибел, которыми предлагается ограничить мощность звукоусиливающей аппаратуры в проекте закона, — это уровень «уличного шума».

