Пить культурно – только в центре. Автор закрытия «наливаек» придумал, как спасти приговоренные им бары

Автор закона о «наливайках», который обрек на закрытие небольшие бары Петербурга, нашел способ спасти заведения. Как сообщила 19 августа пресс-служба депутата Дениса Четырбока, он подготовил законопроект, где общепит в историческом центре сможет продавать алкоголь в жилых домах на менее драконовских условиях, чем в остальной части города.

Как следует из текста документа (есть в распоряжении «Фонтанки»), речь о четырех районах: Адмиралтейском, Центральном, Василеостровском и Петроградском. Здесь спиртное смогут разливать бары, рестораны и кафе, расположенные либо в объектах культурного наследия, на их территории и (или) зонах охраны, если площадь зала обслуживания составит не менее 25 кв. м. Для всех остальных сохранится норма 50 кв. м.



«Главная задача рабочей группы — сохранить по-настоящему хорошие, приличные бары и рестораны, которые не доставляют неудобств местным жильцам», — цитирует пресс-служба слова Дениса Четырбока. А вот пресловутые «наливайки», по логике законодателя, сосредоточены, как правило, в спальных районах Петербурга. «Их на карте нашего города быть вообще не должно», - отметил он. Впрочем, не исключено, что в процессе обсуждения «зонирование» будет расширено.

Представить инициативу Денис Четырбок намерен на ближайшем заседании рабочей группы, которая соберётся в Мариинском дворце 25 августа. По словам представителя депутата, на встрече будут обсуждаться и другие предложения по спасению баров. В частности, запрет на получение одновременно двух лицензии — на розницу и общепит, составление реестра недобросовестных предпринимателей и ранее выдвинутая бизнесом идея о введении минимальной розничной цены для общепита.

Напомним, на федеральном уровне войну малогабаритному пьянству объявили еще прошлой осенью. В итоге закон вступил в силу в мае, но под запрет в целом по стране попадали бары и кафе меньше 20 квадратов. Регионам разрешили ужесточать эти рамки, чем Заксобрание Петербурга и занялось. Ко второму чтению местного законопроекта поставили планку в 50 метров — всем, кто меньше, грозило закрытие. Бары и горожане возмущались, писали петиции, грозили митингами. Автор петербургского законопроекта Денис Четырбок уверял, что все не так однозначно и мартиролог из 100 баров не соответствует действительности. После заявления губернатора Александра Беглова о поспешности принятия закона было решено, что компромисс поручат искать специальной рабочей группе с участием чиновников, депутатов и самого бизнеса. Позднее глава города дважды наведывался в небольшие бары, где обещал разобраться и просил подготовить предложения.



В Смольном в целом поддерживают предложение Дениса Четырбока, сообщил «Фонтанке» врио главы комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Александр Ситов. Ранее чиновники подсчитали, что под действие закона о «наливайках» попадет 113 заведений с алкогольной лицензией и еще примерно 900 точек, торгующих пивом, то есть примерно 12% от всех работающих в городе точек общественного питания. Это потеря от 5000 до 8000 рабочих мест и выпадение консолидированных поступлений в бюджеты разных уровней от 700 млн рублей до 1 млрд рублей.

Сколько баров спасет новая инициатива, пока не считали, но, по словам Александра Ситова, в центре Петербурга «две-четыре» точки с залом обслуживания менее 25 кв. м. Но у комитета есть существенное дополнение к депутатской поправке: «поблажку» следует давать только тем, у кого есть лицензия на продажу алкоголя. То есть, даже если бар продает только пиво, сидр или пуаре, придется получить разрешение на торговлю крепким спиртным. «Лицензия стоит не так дорого (65 тысяч рублей. — Прим. ред.), но дисциплинирует бизнес, заставляя более внимательно относиться к соблюдению закона о тишине и следить за поведением посетителей», - пояснил он. Контроль для городских властей тоже упростится, добавил Александр Ситов.



Сами предприниматели идеей Дениса Четырбока не слишком вдохновились. По словам владельца бара «Бакунин» Александра Романенко, утверждение, что большинство авторских баров сосредоточено в центре города, неверно. Напротив, креативный бизнес сейчас активно осваивает спальные районы и, не располагая значительным стартовым капиталом, предпочитает небольшие площади. Смущают предпринимателя и сами критерии. «Выборгский район, к примеру, тоже исторический, там есть здания старой архитектуры. У нас в принципе город исторический. Тогда уж делать зонирование не по районам, а по муниципалитетам и с привязкой к типам домов», - рассуждает он.

По мнению Александра Романенко, инициатива повлечет за собой маргинализацию общепита в спальных районах, поскольку там будет нельзя открыть небольшие качественные заведения. «Этот вариант точно так же, как предыдущий, убивает бизнес. Люди, которые были готовы работать с хорошей наценкой, платить налоги, не будут этого делать», - сказал он. Сам предприниматель из-за закона о «наливайках» уже был вынужден отказаться от развития сети паста-баров. Вместе с итальянскими партнерами планировалось открыть 10 заведений с инвестициями 5-7 млн рублей в каждое. «Но партнеры вышли из проекта, так как в Италии ни один паста-бар без вина не обходится», - сказал Александр Романенко.



По словам владельца «Бакунина», встреча с губернатором не дала результата: на направленные предложения реакции не последовало. Ранее Союз независимых рестораторов предложил отказаться от принятых ограничений по метражу, а вместо этого ввести минимальную розничную цену на алкоголь.

«Наливайка — это предприятие, торгующее водкой или пивом в розлив по магазинной цене. Запретите магазинные цены, и вопросов не будет», - комментирует Александр Романенко. Впрочем, введение такой меры не во власти местных законодателей и чиновников — тут правила игры задают федеральные власти.

Владелец паба Docker Кирилл Майстров считает, что новая инициатива Дениса Четырбока не спасет город от «барного геноцида». По его словам, его заведение имеет площадь 32 кв. м, находится на Гражданском проспекте, при этом вовсе не является «наливайкой». Стоимость кружки пива начинается от 310 рублей, средний чек - 920 рублей. «Покажите мне маргинала, орущего под окнами, который готов тратить такие деньги, чтобы провести пятничный вечер. Мы несем культуры употребления качественного алкоголя в спальные районы. Вопрос, чем мое заведение у метро «Академическая» хуже, чем у коллег возле метро «Адмиралтейская»?» - рассуждает предприниматель. По его мнению, принимать решение о закрытии следует, рассматривая точечно каждое заведение на предмет жалоб жильцов. «Но тут может начаться недобросовестная конкуренция», - отмечает он.



Леонид Гарбар, президент Федерации рестораторов и отельеров Северо-Запада также затруднился найти рациональное зерно в плане спасения. «Почему 25 кв. м, а не 20 или 22,5, откуда такое деление? Аргументация непонятна», - комментирует он. По мнению ресторатора, самым разумным было бы отменить ранее принятый петербургский закон и вернуться к федеральной норме 20 кв. м. Депутатам же следует бороться не со следствием, а с причиной. «Проблема в том, что магазины воспользовались лазейкой в законодательстве и смогли перевести торговлю на круглосуточный режим. Ограничение по площади не поможет - недобросовестный бизнес найдет еще одну лазейку», - считает он. Любые новые ограничения для общепита, который и так почти уничтожен коронавирусными запретами, могут стать фатальными для отрасли, заключает Леонид Гарбар.

Инициатива навряд ли найдет понимание и у жителей улицы Рубинштейна, которые несколько лет борются с барами у себя под окнами. Один из доводов — объекты культурного наследия в центре города не приспособлены для размещения общепита. Выход предложило бизнес-объединение «Деловая Россия», которая выступила с инициативой создания барного кластера в центре города, но вне жилых районов — например, на территории «Апраксина двора» или «Большого гостиного двора». Свои идеи организация направила в адрес Дениса Четырбока и комитет по промышленной политике, инновациям и торговле.

