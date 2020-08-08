«50 метров не определяют маргинальность посетителей». Беглов опять пришел в бар, который должен закрыться по подписанному им «закону о наливайках»
Губернатор Петербурга Александр Беглов продолжает разъяснительную работу среди владельцев городских баров, но все еще не пьет там алкоголь. В субботу, 8 августа, он посетил «Терминал» на улице Белинского и рассказал, зачем хочет закрыть заведения меньше 50 кв. м.
«В закон в любом случае будут вноситься изменения, наша задача — защитить жителей (от «наливаек». — Прим. ред.). https://www.fontanka.ru/2020/07/30/69395509/ Вы знаете, какая ситуация в спальных районах. Надо собраться и найти какие-то единые решения. Таких проблем в городе очень много, нельзя решать их с кондачка. Если депутаты выходят с инициативой, надо изучить вопрос. Здесь надо действовать аккуратно, не мы это создавали, не нам это разрушать. Хорошо, готовьте ваши предложения, мои юристы тоже занимаются этим вопросом. Время у нас еще есть», — цитирует градоначальника телеграм-канал «Пул 78», посвященный деятельности главы города.
Владелец «Терминала» Илья Базарский возразил губернатору: «50 метров не определяют маргинальность посетителей. Надо или находить иные критерии, или вернуться к федеральной норме в 20 м2. Нельзя принимать такие законы, не общаясь с людьми из индустрии».
Это уже второй бар, который Беглов посетил за последние дни. Так, 5 августа он зашел в заведение Spontan в Басковом переулке, где, кроме самого владельца, присутствовал также его коллега из бара «Бакунин». Тогда губернатор попросил их представить предложения по изменению закона и доказательства отличий от маргинальных «наливаек», с которыми хотели бороться депутаты.
При каждом таком посещении подчеркивается, что Беглов не пробует местную алкогольную продукцию, а ограничивается прохладительными напитками.