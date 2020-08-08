Губернатор Петербурга Александр Беглов продолжает разъяснительную работу среди владельцев городских баров, но все еще не пьет там алкоголь. В субботу, 8 августа, он посетил «Терминал» на улице Белинского и рассказал, зачем хочет закрыть заведения меньше 50 кв. м.



«В закон в любом случае будут вноситься изменения, наша задача — защитить жителей (от «наливаек». — Прим. ред.). https://www.fontanka.ru/2020/07/30/69395509/ Вы знаете, какая ситуация в спальных районах. Надо собраться и найти какие-то единые решения. Таких проблем в городе очень много, нельзя решать их с кондачка. Если депутаты выходят с инициативой, надо изучить вопрос. Здесь надо действовать аккуратно, не мы это создавали, не нам это разрушать. Хорошо, готовьте ваши предложения, мои юристы тоже занимаются этим вопросом. Время у нас еще есть», — цитирует градоначальника телеграм-канал «Пул 78», посвященный деятельности главы города.

