Куда пойти 7–9 июня: «Паруса Кронштадта» и рок в парке 300-летия, ярмарки искусства и Дни Кафки

Фото: Сергей Рыбежский / «Коммерсантъ» Поделиться Поделиться





В наступающие выходные не пропускаем фестивали на свой вкус, погружаемся в тайны реставрации в Эрмитаже, поднимаемся под купола Смольного собора и отправляемся на «Линию разлома».

Актуальное Павловск приглашает любоваться сиренью 8 и 9 июня, 0+



Фото: пресс-служба ГМЗ «Павловск» Поделиться Поделиться





ГМЗ «Павловск» показывает «все оттенки сирени». На традиционном «Сиреневом променаде» в этот уик-энд будут обсуждать моду — на сирень, её оттенки и ароматы.

В Розовом павильоне будет открыт модный лекторий, в котором выступят историки моды, культурологи и фэшн-журналисты. В субботу в Колонном зале Павловского дворца пройдет театрализованное представление от петербургского художника и модельера, мастера экспериментального текстиля Елены Ткаченко, а на следующий день фишкой программы станет показ-перформанс молодых дизайнеров «УЛЬТРА-ФИОЛЕТ».



У Финского залива раскроются «Паруса Кронштадта» 8 июня, 0+



Фото: предоставлено организаторами Поделиться Поделиться





320-летие Кронштадта и старейшего на Балтике форта Кроншлот в пространстве «Остров фортов» отметят большим фестивалем «Паруса Кронштадта». В акватории форта Петр Первый спортсмены устроят гонки на электрических серф-досках на подводных крыльях, а на сцене выступят артисты. Актёры театра «Лицедеи» и цирка Du Soleil покажут свои номера, фокусники удивят иллюзиями и шоу мыльных пузырей, а комик Андрей Атлас проведёт стендап.



Фестиваль «Окна открой» покажет разный рок 8 июня, 12:00, 6+



Фото: предоставлено организаторами Поделиться Поделиться





«Алиса», «Ария», «Сурганова и оркестр», Вадим Самойлов («Агата Кристи») и Игорь Растеряев станут участниками фестиваля «Окна открой». При этом корифеи большой сцены — не единственные участники праздника: два десятка коллективов, прошедших особый отбор, выступят в основной и альтернативной программе. Эти группы пока неизвестны в масштабах страны, но примечательны нестандартным звучанием и текстами. Рок всю субботу звучит в парке 300-летия.



«Линии разлома» проведут учёные и художники 8 июня, 12+

Психологи, социологи, геологи, художники и танцоры соберутся на «Ночи идей» в Упсала-Цирке, чтобы обменяться знаниями и по-своему высказаться на тему акции этого года — «Линии разлома». Участники подискутируют о метаморфозах земной коры, о разломах в социальной и психической жизни, о преодолении собственных страхов и об искусстве. «Ночь идей» — это ежегодная инициатива Французского института, которая проходит в разных городах пяти континентов — от Дакара до Лос-Анджелеса. В петербургской программе — выступления философа Виктора Мазина, географа Анатолия Зайцева, французского художника Гийомита и режиссёра Кирилла Люкевича, перформансы хореографа Ольги Цветковой и студентов Академии нового танца, артистов Упсала-Цирка.



«Книжные аллеи» снова протянутся в центре С 8 июня, 0+

На Малой Конюшенной с этого уик-энда начинают работать «Книжные аллеи». Улица наполнится стендами с литературой разных жанров. В этом году фестиваль посвящен теме «Семья. Книги. Петербург». Торговая зона будет работать ежедневно с 10 до 22 часов.

В музеях Слова Пушкина — в окнах на Невском До 15 ноября, 0+



Фото: предоставлено организаторами Поделиться Поделиться





Выставка «Пять слов поэта» удивит нестандартностью формы — она пройдёт в пространстве Музея городской скульптуры на Невском, 19, но не в залах, а в пяти окнах, выходящих на улицу. Сквозь стёкла проходящие мимо увидят пластические работы современных художников на темы «друг», «день», «любовь», «душа», «сердце», «рука», «бог», «ночь», «царь», «сон». Эти слова наиболее часто встречаются в поэзии Александра Пушкина, и по этой причине авторы работали именно с ними.

«Первые лица» — в портретах и репортажах До 7 июля, 0+



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В главном здании Музея политической истории открывается галерея «первых лиц»: фотографии руководителей страны от Николая II до Владимира Путина. Среди снимков — официальные портреты и моменты политических встреч и обсуждений.



Эрмитаж расскажет о мастере реставрации С 8 июня до 8 августа, 6+

В Пикетном зале Зимнего дворца открывается выставка ««Первейший в своём искусстве». Андрей Митрохин — основатель эрмитажной школы реставрации живописи». На экспозиции представлены 16 картин художников разных европейских школ XV–XVII веков, отреставрированных Митрохиным, а также единственная известная работа, исполненная им самим, — «Портрет императора Павла I ». Посетители узнают о реставрации картин в сложнейшей технике перевода. При её использовании красочный слой живописи с грунтом буквально переносится со старого полотна на новую основу. Среди шедевров, которые именно таким образом отреставрировал Митрохин, — полотна Рафаэля Санти, Филиппино Липпи, Питера Пауля Рубенса, Антониса Ван Дейка и много других ценностей.

Ярмарка 1703 выходит на новый виток в «Манеже» До 9 июня, 6+

Центральный выставочный зал «Манеж» принимает третью выставку современного искусства 1703. Кроме творческих объединений и площадок из Петербурга, Москвы, Самары, Калуги и Нижнего Новгорода, участниками этого сезона стали художники из Стамбула и Дубая. Пространство выставочного зала поделено на четыре секции: «Основа», «Алгоритм», «Проект» и «Материал». Но первым на пути окажется все-таки аванзал, напоминающий белоснежную городскую площадь с кафе, лекторием и книжными магазинами. А уж дальше пойдут лабиринты с полотнами, скульптурой и экспериментальными форматами.



«PAF:ВСЕ ЦВЕТЫ» получила новое наполнение 6 июня, 19:00, 16+

В «Севкабель Порту» в пятницу открывается обновленная версия выставки современного искусства «PAF:ВСЕ ЦВЕТЫ». На этот раз в пространстве представлены работы Сообщества Современных Сибирских художников, галереи RUBL диджитал-фэшн-группы Щелочь, digital-арт от MESS {XR Lab}, Марии Федоровой, Expansion of Clarity и персональный проект стрит-арт-художника Турбена Hello, it’s Inu.

Под куполом Смольного — «Небеса» До 23 июня, 12+

В чердачных помещениях под куполами Смольного собора впервые открывается выставка. Авторами полотен на экспозиции «Небеса» выступили два петербургских автора — Даниил и Александр Архипенко. Оба тяготеют к оптическим экспериментам, гармонии академического натурализма и вдохновленно изучают лики неба. В будущем на этом месте планируют открыть музей «Собрание ангелов».

Путь духа времени — в Marina Gisich Gallery До 25 августа, 16+

Рассказ о «Духе времени», который растворился в бесконечном множестве разных взглядов и макетов этой реальности, — такова сюжетная линия выставки «1:20» в Marina Gisich Gallery. В картинах и инсталляциях Андрей Рудьев исследует, как каждый из нас прячется в собственном «времени» и мире, пытаясь найти место, «где логика порядка хоть сколько-то ясна».



Beriozka Gallery знакомит с русским авангардом До 30 июня, 6+

«Русский авангард. Шедевры частных коллекций» — новый проект в пространстве Beriozka Gallery. В центре внимания окажутся живопись и графика художников Александра Богомазова, Натальи Гончаровой, Аристарха Лентулова, Ильи Машкова, Александра Осмеркина, Василия Рождественского, Надежды Удальцовой, Николая Фешина, Сергея Чехонина и Александра Шевченко. Работы некоторых увидеть вживую можно нечасто.

«Поэт и царь» — посвящение Пушкину До сентября 2024, 0+



Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





В музее-заповеднике «Царское Село» открывается выставка «Поэт и царь» к 225-летию со дня рождения Пушкина. Музей-заповедник сделал проект совместно с Всероссийским музеем А. С. Пушкина . Они собрали экспозицию из 126 предметов , среди которых личные вещи литератора и прижизненные издания его произведений. Многие вещи экспонируются впервые. Дизайнер Юрий Сучков поделил пространство выставочных залов на белую и черную анфилады. Первая связана с «романтическими руинами-ассоциациями царскосельских парков», вторая — с Чёрной речкой, местом ранения поэта.



Театральное «Сказка о царе Салтане» зазвучит по-новому 8 и 9 июня, 12+

В театре «Зазеркалье» выходит главная премьера сезона — опера «Сказка о царе Салтане» Н. А. Римского-Корсакова . Режиссёром-постановщиком традиционно стал Александр Петров. Специально для спектакля художники Владимир Фирер и Александр Храмцов создали яркие фантазийные декорации, в окружении которых зритель почувствует себя в городе Леденец, восхитится золотыми орешками и историей о витязях и дядьке Черноморе. За дирижерским пультом — Павел Бубельников.

«Счастье» и «Русские прописи» — в Александринском театре 8 июня, 19:00, 16+

«Что делать», «Некрокарнавал животных», «Русские прописи» и «Счастье» — так звучит программа концерта «Счастье: странные песни для хора» на Новой сцене Александринского театра. Её публике представят композитор Настасья Хрущева и камерный хор Festino. Сочинения для женского и смешанного составов были написаны специально для коллектива. «Счастье для нас — не что-то, окрашенное только положительно, а ощущение предельности бытия. Бытия в его крайности», — отмечают организаторы.



«Приключения Федоры — в театре «Легенда» 8 июня, 11:00, 6+

Театр «Легенда» в субботу даёт спектакль «Приключения Федоры». Дети окунутся в яркий мир и познакомятся с героями в красочных костюмах. Текст Чуковского переплетается с современными диалогами, что делает материал понятным даже самым маленьким зрителям.

Узнать новое Водовозов раскроет тайну имён в медицине 8 июня, 18:30, 16+

На встрече в библиотеке «Охта-8» научный журналист Алексей Водовозов намерен досконально разобраться в этимологии медицинских терминов и названий. Например, поговорить о том, почему возбудитель чумы носит имя иерсиния, а не китасатиния, и как могла бы называться чашка Петри, если подходить к истории её создания максимально скрупулезно. На лекции «Имена в медицине» Водовозов вспомнит, какие болезни названы именами пациентов, и расскажет множество малоизвестных фактов. На встречу нужна регистрация.

С Кафкой познакомят исследователи и режиссёры 8 и 9 июня, 18+



Гёте-Институт в Петербурге проводит фестиваль «Кафка+» и погружает в детали жизни и творчества писателя. Программа начнётся в субботу в 15:00 театрализованной лекцией доцента кафедры истории зарубежных литератур СПбГУ Юлианны Каминской «Франц Кафка. Под шелест страниц», а продолжится в 18:00 дискуссией «Образ-тело-лабиринт». В разговоре поучаствуют танцор и мастер перформанса Изабель Шад и петербургский театральный режиссёр и художник Роман Муромцев. В планах на воскресенье среди прочего — показ спектакля Изабель Шад и французского художника и философа Лорана Голдринга «Лабиринт». В основе лежит одноимённый неоконченный рассказ Кафки. Авторы решили оттолкнуться от описания норы животного как метафоры тела с его органами и выделениями и «исследовать пространство сцены как орган». Для участия во всех событиях фестиваля нужна регистрация.



Послушать музыку Бутусов даст концерт на Дворцовой 7 июня, 20:00, 0+



Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» / архив Поделиться Поделиться





В дни ПМЭФ на сцене на Дворцовой площади пройдет масштабный бесплатный концерт. Среди приглашенных артистов: Вячеслав Бутусов, а также исполнители Татьяна Куртукова, Никита Лович и Виталий Гогунский. Помимо основной музыкальной программы, гостей ожидает флешмоб «Время жить в России». Новая музыка в Филармонии 8 июня, 20:00, 6+

В Большом зале Филармонии прозвучат экспериментальные произведения, многие из которых до этого не слышала публика: на площадке субботним вечером проходит концерт закрытия XI Санкт-Петербургского международного фестиваля новой музыки «reMusik.org». В программе — премьеры сочинений петербургских композиторов Светланы Лавровой, Александра Радвиловича, Мехди Хоссейни, а также московского композитора Юрия Каспарова. Кроме этого, ансамбль Répons исполнит произведения Фернандо Гарнеро из Аргентины, Наташи Дильс из США и Эктора Парры из Испании. В фойе Большого зала до 28 июня работает выставка «Пушкин и музыка», на которой представлены партитуры, нотные автографы, программки и афиши из коллекции Музыкальной библиотеки Филармонии.



«Отава Ё» устроит праздник 9 июня, 19:00, 6+

В день рождения группы «Отава Ë» даëт большой сольный концерт в «Космонавте». Фолк-группа исполнит лучшее за последние годы. Последний альбом фолк-коллектива «Правильно и внятно» вышел в конце марта.

На экранах Уличный кинотеатр — теперь на Васильевском С 8 июня, 19:30

Во дворе Василеостровского рынка открывается кинотеатр под открытым небом. Показы при поддержке студии A-One будут проходить каждые выходные и по четвергам. Перед экраном свободная рассадка. Сезон откроет чёрно-белая драма «Камон Камон» (16+) с Хоакином Фениксом.

«Полночь с дьяволом» рекомендует Кинг С 6 июня, 18+



Фото: кадр из фильма Поделиться Поделиться





На экраны выходит хоррор Камерона Кернса «Полночь с дьяволом». Во время паранормального сеанса в прямом эфире всё идёт не по плану, и история, которая затевалась как шоу, станет для участников по-настоящему ужасной. Фильм снят в стилистике «найденной пленки», имитируя реальные документальные кадры. Картину уже оценил Стивен Кинг. Король ужасов назвал её великолепной и заявил, что «не мог оторвать глаз».

О Пушкине и Михайловском вышел мультфильм С 6 июня, 0+



Фото: кадр из фильма Поделиться Поделиться





В день рождения Александра Пушкина на экраны вышел мультфильм «Пушкин и… Михайловское. Начало», созданный режиссером Екатериной Гаврюшкиной на уфимской студии «Муха». Именно в Михайловском молодой поэт будет тосковать по друзьям и столичному веселью, а потом столкнётся с чудесами: встретится с Русалкой, Котом учёным и многими другими героями, которые читатель знает по его произведениям.



«Асфальтовые джунгли» покажет «внутренности» Нью-Йорка С 6 июня, 18+



Фото: кадр из фильма Поделиться Поделиться





В кино выходит драма Жана-Стефана Совера «Асфальтовые джунгли». Это история о фельдшере, который оказывается в самых неспокойных районах Нью-Йорка вместе со старшим коллегой, и сталкивается там с коррумпированной полицией, безнадёжно больными пациентами и правилами жизни трущоб.

Племена и войны — «На краю земли» С 6 июня, 12+



Фото: кадр из фильма Поделиться Поделиться





В прокате — экшен-фильм новозеландского режиссера Ли Тамахори «На краю земли». Главный герой — проповедник — обнаруживает себя в самом центре войны между двумя племенами маори, коренного народа Новой Зеландии. Вместе с дочерью вождя он пытается предотвратить кровопролитие, а заодно понять, какова его собственная роль в этих событиях и насколько крепка его вера.

Ольга Минеева, специально для «Фонтанки.ру»

