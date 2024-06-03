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    Фестиваль «Паруса Кронштадта» на «Острове фортов»: Efoil-гонка, секретный гость и стенд-ап-шоу

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    В пространстве «Остров фортов» 8 июня в четвертый раз состоится музыкально-спортивно-гастрономический фестиваль «Паруса Кронштадта», посвященный в этом году двум историческим датам — 320-летию города Кронштадта и старейшего на Балтике форта «Кроншлот». Вход свободный, 0+

    Фото: предоставлено организаторами
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    Самой зрелищной частью фестиваля станет гонка на Efoil в акватории форта «Петр Первый». Спортсмены на электрических серф-досках на подводных крыльях могут развивать скорость до 40 км/ч. В рамках фестиваля участники гонки поборются за «Кубок фортов» в категориях жесткой и мягкой досок. Понаблюдать за гонкой можно будет с набережной Музея военно-морской славы.

    Фестиваль «Паруса Кронштадта» рассчитан прежде всего на семейный отдых. В тематической зоне «Мама, папа, я — спортивная семья» будут проходить семейные соревнования по баскетболу, мини-футболу, мини-гольфу, а также командные эстафеты. Игровая площадка с аниматорами и насыщенной развлекательной программой для самых маленьких посетителей будет работать весь день. Реализовать свою творческую энергию можно будет на арт-пленэре на берегу Финского залива.

    Также в программе праздника — выступления театра «Лицедеи», акробатическая программа артистов легендарного цирка Du Soleil, магический иллюзион и шоу мыльных пузырей. Впервые на «Парусах Кронштадта» пройдет стенд-ап-шоу — перед зрителями выступит комик Андрей Атлас. На вечер запланирована дискотека главных отечественных хитов — от 90-х до современности — в исполнении KRUKOV BAND и Павла Крюкова — победителя всероссийского шоу «Один в один!». Не обойдется и без сюрпризов: организаторы обещают секретного гостя, «звезду отечественной эстрады, любовь к песням которой буквально передается из поколения в поколение».

    Что касается гастрономической составляющей: организаторы обещают большой выбор стрит-фуда, меню национальных кухонь, необычное мороженое и так далее, а также большой маркет вкусной еды, хендмейда и локальных брендов из Санкт-Петербурга, Ленобласти и из других городов России.

    Фото: предоставлено организаторами

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    Остров фортов
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