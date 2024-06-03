ГМЗ «Павловск» покажет все оттенки сирени

Традиционный «Сиреневый променад» пройдет в Павловске 8 и 9 июня и имеет в этом году подзаголовок «Все оттенки сирени». Праздник посвящен моде — на сирень, на ее цветовые оттенки и аромат. 0+
В Розовом павильоне Павловского парка будет открыт модный лекторий, в рамках которого известные петербургские историки моды и искусствоведы расскажут об использовании цвета и его оттенков в разные времена в одежде, украшениях, макияже, предметах быта, об аромате сирени в российской парфюмерии. Среди лекторов — историк моды Марина Скульска, культуролог и фэшн-журналист Влада Липская, парфюмерный искусствовед и основатель Музея парфюмерии в Петербурге Элина Арсеньева, историк моды и макияжа Юлия Галич-Кириллова.
В Музее костюма Павловского дворца состоятся тематические бесплатные экскурсии, на которых посетители узнают об использовании цветочных мотивов в костюме XIX и XX веков (вход по билетам в Музей костюма).
8 июня в Колонном зале Павловского дворца пройдет театрализованное представление от известного петербургского художника и модельера, мастера экспериментального текстиля Елены Ткаченко (вход по отдельным билетам). А 9 июня на Больших кругах Павловского парка молодые дизайнеры школы «Fresh fashion» представят показ-перформанс «УЛЬТРА-ФИОЛЕТ». Куратор показа — Влада Липская, дизайнеры Лидия Елинер и Татьяна Гракова. У павильона «Молочня» пройдет мастер-класс по изготовлению «стильных штучек» в сиреневом стиле.
Оба дня в Придворцовом районе парка будет звучать музыка в исполнении квартета «Музыка Невы» и духового оркестра «Кронверк-брасс».
Подробную программу и изменения смотрите на сайте музея.