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    ГМЗ «Павловск» покажет все оттенки сирени

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    Традиционный «Сиреневый променад» пройдет в Павловске 8 и 9 июня и имеет в этом году подзаголовок «Все оттенки сирени». Праздник посвящен моде — на сирень, на ее цветовые оттенки и аромат. 0+

    Фото: пресс-служба ГМЗ «Павловск»
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    В Розовом павильоне Павловского парка будет открыт модный лекторий, в рамках которого известные петербургские историки моды и искусствоведы расскажут об использовании цвета и его оттенков в разные времена в одежде, украшениях, макияже, предметах быта, об аромате сирени в российской парфюмерии. Среди лекторов — историк моды Марина Скульска, культуролог и фэшн-журналист Влада Липская, парфюмерный искусствовед и основатель Музея парфюмерии в Петербурге Элина Арсеньева, историк моды и макияжа Юлия Галич-Кириллова.

    В Музее костюма Павловского дворца состоятся тематические бесплатные экскурсии, на которых посетители узнают об использовании цветочных мотивов в костюме XIX и XX веков (вход по билетам в Музей костюма).

    Фото: пресс-служба ГМЗ «Павловск»
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    8 июня в Колонном зале Павловского дворца пройдет театрализованное представление от известного петербургского художника и модельера, мастера экспериментального текстиля Елены Ткаченко (вход по отдельным билетам). А 9 июня на Больших кругах Павловского парка молодые дизайнеры школы «Fresh fashion» представят показ-перформанс «УЛЬТРА-ФИОЛЕТ». Куратор показа — Влада Липская, дизайнеры Лидия Елинер и Татьяна Гракова. У павильона «Молочня» пройдет мастер-класс по изготовлению «стильных штучек» в сиреневом стиле.

    Оба дня в Придворцовом районе парка будет звучать музыка в исполнении квартета «Музыка Невы» и духового оркестра «Кронверк-брасс».

    Подробную программу и изменения смотрите на сайте музея.

    Фото: пресс-служба ГМЗ «Павловск»
    Фото: пресс-служба ГМЗ «Павловск»

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